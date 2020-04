Belgija sa svojih 11,5 milijuna stanovnika je teško pogođena epidemijom koronavirusa, a stopa smrtnosti od covida-19 je jedna od najvećih u Europi, javlja u četvrtak AFP i ističe da s današnjim danom ta zemlja ima najviše umrlih na milijun stanovnika te je premašila i Španjolsku

Sveukupni broj umrlih u Belgiji je narastao na 4857, a od prvog slučaja zaraze početkom veljače broj oboljelih je dosegao više od 33.500.

U usporedbi s Belgijom, Ujedinjena Kraljevina ima do sada 13.000 umrlih, a Francuska 17.000 no iako je njihova tužna bilanca tri do četiri puta veća, radi se o zemljama koje imaju šest puta više stanovnika,

Gledajući broj umrlih od koronavirusa na milijun stanovnika, Belgija s brojom od 419 uvelike prednjači pred svojim britanskim susjedima (190), kao i pred Francuskom (263), a prvi puta je premašila i Španjolsku (409).