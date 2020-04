U Španjolskoj je u petak preminulo novih 605 osoba od koronavirusa, što je najmanji broj žrtava u jednom danu od 24. ožujka, izvijestilo je ministarstvo zdravstva, a šefica vladine zdravstvene službe kazala je da se krivulja napokon počinje ravnati

U petak se inficiralo novih 4.576 stanovnika pa je ukupan broj zaraženih dosegnuo 157.022. Taj 3-postotni dnevni rast je najmanji od kada se koronavirus pojavio u Španjolskoj, a službe počele mjeriti njegovo širenje.

U četvrtak je parlament odobrio produljenje izvanrednog stanja do 26. travnja, no premijer Pedro Sánchez je poručio kako će tada vjerojatno zatražiti dodatno produljenje do sredine svibnja kako bi se do kraja suzbio koronavirus.

Oko 47 milijuna stanovnika se od 14. ožujka nalazi zatvoreno u svojim domovima a smiju izaći jedino u trgovine s hranom, ljekarne, bolnice, kioske, banke, benzinske crpke, te kako bi prošetali psa. Od 30. ožujka ne smiju niti na posao osim ako ne rade u nužnim zanimanjima poput proizvodnje i distribucije hrane, struje i plina.

'Ljudi su se navikli na ovu situaciju i ovakav način života', kaže prodavač na kiosku pored autobusne stanice Diego de León u širem centru Madrida. On svaki dan ondje promatra prolaznike na širokom platou, no dodaje da to primjećuje i prema broju prodanih primjeraka novina.

'Nakon što je bilo proglašeno izvanredno stanje nitko nije izlazio po novine, ljudi su bili uplašeni novom, nepoznatom situacijom, pa mi je broj prodanih primjeraka pao na najnižu razinu', kaže. 'No onda su se građani opremili zaštitnim maskama i rukavicama, sigurnije se osjećaju s njima, pa mi je prodaja opet počela rasti', dodaje pokazujući dvostruko manju hrpu izloženih novina nego je bila prije četiri tjedna.

Ispred njegovog kioska prazni plavi autobusi čekaju na stanici. 'Nema nikoga u njima', komentirala je starija gospođa. Vozačica koja je izašla zapaliti cigaretu, odgovorila joj je: 'Nema nikoga, želite li se provozati možda?'.

María José Rallo del Olmo, državna tajnica za promet, rekla je kako su brojevi u prometu ostali nepromijenjeni u odnosu na prethodne dane bez obzira što su počeli uskrsni blagdani. 'Na cestama je 80 posto manje prometa nego prije godinu dana', izjavila je Del Olmo na konferenciji za medije.