Požar kod Madrida konačno pod kontrolom: Poginula jedna osoba, bilo i evakuacija

M. Šu./Hina

12.08.2025 u 10:30

Požar kod Madrida
Požar kod Madrida Izvor: EPA / Autor: MARISCAL
Bionic
Reading

Vatrogasci su stavili pod kontrolu šumski požar u blizini španjolske prijestolnice Madrida, u području Tres Cantos, u kojem je poginula jedna osoba i evakuirano 180 ljudi, priopćile su u utorak regionalne vlasti.

Povoljni noćni uvjeti omogućili su gašenje požara, priopćila je Zajednica Madrida.

Muškarac koji je helikopterom prevezen u bolnicu La Paz nakon što je zadobio opekline na 98 posto tijela, kasnije je umro, priopćila je Zajednica Madrida.

Požar je zahvatio više od 1000 hektara.

Dugotrajni toplinski val u Španjolskoj nastavio se u utorak, a temperature bi u nekim regijama trebale doseći 44 stupnja Celzijevih, prema meteorološkoj službi AEMET.

Znanstvenici kažu da toplija i suša ljeta u mediteranskoj regiji predstavljaju visok rizik od šumskih požara. Nakon što požari izbiju, suha vegetacija i jaki vjetrovi mogu uzrokovati njihovo brzo i nekontrolirano širenje, ponekad izazivajući vatrene vrtloge.

