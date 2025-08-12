Požar kod Madrida konačno pod kontrolom: Poginula jedna osoba, bilo i evakuacija

Vatrogasci su stavili pod kontrolu šumski požar u blizini španjolske prijestolnice Madrida, u području Tres Cantos, u kojem je poginula jedna osoba i evakuirano 180 ljudi, priopćile su u utorak regionalne vlasti.

Povoljni noćni uvjeti omogućili su gašenje požara, priopćila je Zajednica Madrida. Muškarac koji je helikopterom prevezen u bolnicu La Paz nakon što je zadobio opekline na 98 posto tijela, kasnije je umro, priopćila je Zajednica Madrida.

Several neighborhoods in northern Madrid were evacuated due to the out-of-control fire in Tres Cantos.





Požar je zahvatio više od 1000 hektara. Dugotrajni toplinski val u Španjolskoj nastavio se u utorak, a temperature bi u nekim regijama trebale doseći 44 stupnja Celzijevih, prema meteorološkoj službi AEMET.

Fire reaches Madrid suburb Tres Cantos, injuring one; strong winds push flames as evacuations considered.



