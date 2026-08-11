Bazen u Španskom konačno dobio uporabnu dozvolu: Evo kada se očekuje otvorenje

Novi bazen u zagrebačkom Španskom, vrijedan 34 milijuna eura, trebao je biti otvoren još u srpnju, no građani će na prve termine ipak morati još malo pričekati. Iz Grada Zagreba poručuju da je objekt dobio uporabnu dozvolu te da se otvorenje očekuje u sljedećih nekoliko tjedana
Bazen u Španskom trebao je biti otvoren još tijekom srpnja, no taj je rok probijen. Iako se posljednjih mjeseci više puta najavljivalo da je otvaranje blizu, konkretan datum početka rada još nije poznat.
Riječ je o velikoj gradskoj investiciji vrijednoj 34 milijuna eura, koja se u cijelosti financira iz proračuna Grada Zagreba. Radove izvodi hrvatska podružnica austrijske kompanije Strabag, dok arhitektonsko rješenje potpisuju Hrvoje Njirić iz ureda Njirić plus arhitekti i Ante Murales iz Studija Ante Murales.
Novi sportski kompleks zamišljen je kao moderno kupalište s dva bazena, saunama, dvoranom i tribinama za oko 300 gledatelja.
Dobio uporabnu dozvolu
Krajem srpnja raspisan je i natječaj za zapošljavanje 14 radnika na pet različitih radnih mjesta, među kojima su spasioci, maseri, uslužni radnici i spremačice.
Iz Grada Zagreba navode da su trenutačno u tijeku završne pripreme objekta za prijem korisnika, piše Mirela Pejaković Levstek za zagreb.info.
'Krajem srpnja bazen Špansko prošao je tehnički pregled, a 3. kolovoza dobio je uporabnu dozvolu. Prije početka korištenja potrebno je još provesti propisane postupke čišćenja, punjenja bazena, podešavanja i provjere rada svih sustava', poručili su iz Grada.
Dodali su da se otvorenje bazena očekuje u sljedećih nekoliko tjedana. Točan datum zasad nije objavljen.