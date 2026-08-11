Bazen u Španskom konačno dobio uporabnu dozvolu: Evo kada se očekuje otvorenje

Bazen u Španskom trebao je biti otvoren još tijekom srpnja, no taj je rok probijen. Iako se posljednjih mjeseci više puta najavljivalo da je otvaranje blizu, konkretan datum početka rada još nije poznat.

Riječ je o velikoj gradskoj investiciji vrijednoj 34 milijuna eura, koja se u cijelosti financira iz proračuna Grada Zagreba. Radove izvodi hrvatska podružnica austrijske kompanije Strabag, dok arhitektonsko rješenje potpisuju Hrvoje Njirić iz ureda Njirić plus arhitekti i Ante Murales iz Studija Ante Murales.

Novi sportski kompleks zamišljen je kao moderno kupalište s dva bazena, saunama, dvoranom i tribinama za oko 300 gledatelja.