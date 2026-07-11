Zagreb uskoro dobiva još jedan bazen: Pogledajte kako će izgledati onaj u Španskom

Iako je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio otvaranje novog bazena u Španskom za početak srpnja, posljednji radovi još uvijek traju, a sada su stigle i prve fotografije iz unutrašnjosti kompleksa

'Otvaranje je bilo najavljeno početkom srpnja, ali eto malo kasni. No čekali smo ga desetljećima pa možemo izdržati još koji dan ili tjedan jer sada zaista 𝗯𝗿𝗼𝗷𝗶𝗺𝗼 𝘀𝗶𝘁𝗻𝗼𝗼𝗼𝗼𝗼𝗼𝗼𝗼𝗼! Za vas smo zavirili i u unutrašnjost, a prema onome što se može vidjeti, bazen je vrlo blizu otvaranja. Unutra nas ne čeka samo bazen, nego cijeli mali vodeni svijet: veliki bazen za plivanje i rekreaciju, rehabilitacijski bazen, dječji bazen, gejzir, jacuzzi, sauna, fitness, prostor za vježbanje, vodeni tobogan... A ako se ostvari sve što je predviđeno projektom, na katu bi nas mogao dočekati i kafić, jer neće baš svi dolaziti obarati rekorde u plivanju', objavili su u Facebook grupi Špansko za svakoga, te objavili i prve fotografije iz unutrašnjosti kompleksa.

Radovi na novom bazenskom kompleksu, koje izvodi tvrtka Strabag, započeli su u kolovozu 2024. godine. Objekt će se prostirati na 5.890 četvornih metara, a osim većeg sportsko-rekreacijskog bazena uključivat će i manji edukacijsko-rehabilitacijski bazen, saunu i wellness zonu, tribine za 300 gledatelja te dvoranu za korektivnu gimnastiku. Projekt se gradi prema arhitektonskom rješenju koje je pobijedilo na javnom natječaju još 2017. godine. Autori su arhitektonski uredi Njiric plus arhitekti i Studio Ante Murales, odnosno arhitekti Ante Nikša Bilić, Sunčica Mastelić-Ivić i Marko Gusić.

Bazen u Španskom Izvor: Društvene mreže / Autor: Špansko za svakoga/Facebook







+3 Bazen u Španskom Izvor: Društvene mreže / Autor: Špansko za svakoga/Facebook