Bauk: Malenica je Karlo Ressler broj 2!

Na najavljenu rekonstrukciju Vlade osvrnuo se i šef SDP-ovog kluba Arsen Bauk, prokomentiravši i predloženog kandidata za ministra uprave

Još uvijek se ne zna tko će još biti zahvaćen rekonstrukcijom Vlade, kaže Bauk, ali očekuje da će, osim ministra uprave i ministrice vanjskih poslova, rekonstrukcija zahvatiti onako kako je premijer rekao da ne želi bilo kakve insinuacije i aluzije na stvari koje bi bile nepravilne. 'Očekujem da će se to poklapati s onim što je već bilo rečeno u jednom ispitivanju javnog mnijenja koji bi ministri trebali otići jer se mišljenje građana u pravilu poklapa s medijskom prisutnošću po takozvanim neprimjerenim stvarima upravo tih članova Vlade. Bilo bi nelogično da premijer to najavi, a onda smijeni ove koje uopće ne spominje, a ove koji su u medijima po lošemu ostavi. Ali, ako bi se baš striktno držao toga da ne želi da bilo kakve aluzije utječu na rad Vlade, trebao bi sebe promijeniti jer je postupkom oko predsjednice Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa prvo na sebe stavio aluziju na neke nepravilnosti i ne želi da se to riješi, da Povjerenstvo ne radi, a mi nikako da uspijemo to staviti na dnevni red bilo Odbora, bilo Sabora', kazao je Bauk .

Zbog rekonstrukcije Vlade morat će se sazvati izvanredna sjednica Sabora, a Bauk kaže da to nije prvi put u povijesti. 'Mi ćemo doći, izraziti stav o Vladi i premijeru i članovima Vlade, na odborima ćemo raspravljati o predloženim rješenjima. To nije nešto na što mi možemo utjecati. Parlamentarna većina će to provesti kako misli da treba, a mi ćemo ukazivati na ono što mislimo da treba', poručuje Bauk.

Na pitanje je li normalno da jedan ministar ostavku daje pred HDZ-om, a da premijer imenuje njegovog nasljednika na 'cesti' ispred Banskih dvora, Bauk je kazao: 'Valjda su pod najavom otvorenosti i transparentnosti do sada došli do davanja izjava na otvorenom. Ovo je na neki način simbolično davanje izjava na cesti pa možda se za godinu dana nađu simbolično rečeno na cesti. To ćemo vidjeti.'