Basarac: Moramo vidjeti kakav ćemo rat voditi u budućnosti, to neće biti kao '91.

'Mi to osjećamo, pogotovo i u Hrvatskoj obrambenoj industriji, pokušavamo pratiti takav trend. Vidjeli smo puno inovacija. Tradicionalni naši proizvođači su izložili neke inovacije. HS Produkt izložio je novu puškostrojnicu Kunu . DOK-ING je izložio svoje novo besposadno vozilo, koje služi kao nekakva vrsta Lego vozila, da možete nadograditi puno različitih aplikacija na njega. Mi smo u agenciji Alan istestirali jednu prototipnu minu 120 mm. Puno je nekih novih stvari koje se događaju u sektoru, svi osjećaju ovaj puls koji dolazi i ovo je u biti prava prilika za Hrvatsku, ali i europsku obrambenu industriju', rekao je Basarac, ujedno i čelni čovjek Hrvatskog obrambenog klastera, za Dnevnik HTV-a .

Basarac je istaknuo da je zasigurno državna potpora kritična u ovom trenutku u smislu dugoročnog planiranja.

'Moramo vidjeti kakav ćemo mi to rat voditi u budućnosti. Ja sam osobno uvjeren da se više neće ponoviti rat koji smo vodili od 1991. do 1995. Vidljivo je to i na nekim iskustvima Ukrajine. Dronovi, besposadna vozila dolaze. Moramo vidjeti na koji način ćemo uklapati te nove sustave, te nove proizvode u naše doktrine obrane', rekao je.