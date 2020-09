Barić: To što Ustavni sud nije reagirao u svibnju pokazuje što oni o svemu misle

Predstojnica Katedre za ustavno pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci Sanja Barić gostovala je u Newsroomu na N1 televiziji gdje je komentirala današnje odluke Ustavnog suda koje su se ticale rada Stožera, kao i javnost sjednica suda

Barić je na samom početku kazala da je bilo sasvim jasno kako će sve završiti.

"Znali smo i da će sadržaj biti ovakav, s obzirom na ovakav odmak u odlučivanju, u odnosu na to kada su te odluke bile donesene. Ništa me nije iznenadilo, iako me jako razveselila ova priča o radu nedjeljom što je Ustavni sud sam uočio, iako nije bio upitan", ističe Barić.

Ističe kako će se više moći komentirati nakon što stigne obrazloženje odluke.

"Priopćenje je korektno, ali je previše šturo da bismo mogli meritorno prosuđivati. Pričekajmo još osam dana pa ćemo vidjeti što kaže obrazloženje.