Bandić želi stisnuti Plenkovića s pet projekata. Kakav će biti ishod njegove nove ofenzive?

Bandić je u utorak najavio da Plenkoviću šalje pismo s pet projekata kojima želi unaprijediti život građana. Gostujući jutros na Radio Sljemenu, kazao je kako ubrzo očekuje sastanak 'u Banskim dvorima, u upravi grada ili na grani, ako treba'. Politički analitičar Ivan Rimac vidi Bandićevo 'udaranje ritma' kao sjajno korištenje pozicije u kojoj se našao

Imunološki zavod, dječja bolnica, 60 niskopodnih tramvaja, tračnička veza sa zračnom lukom i projekt Zagreb na Savi . Pet je to prioritetnih projekata koje je Milan Bandić , zagrebački gradonačelnik, naveo u pismu namjere koje planira poslati premijeru Andreju Plenkoviću. Svi oni bi trebali, prema Bandićevim riječima, unaprijediti gospodarstvo i poboljšati život ljudi u Zagrebu i Hrvatskoj.

'Postao je ključan faktor bez kojeg vlast ne može. Želi se prikazati kao onaj koji udara ritam i nameće se. S druge pak strane, to je dobrodošla situacija jer smo dosad uvijek imali bahate saborske većine koje su apriori odbijale ideje i projekte oporbe. Bandić je zapravo kroz mala vrata ušao u vladajuću koaliciju, a u njoj nema stvarne odgovornosti za postupke i odluke', ističe Rimac.

Smatra da će se dio projekta koje Bandić predlaže Banskim dvorima i realizirati jer Plenkoviću treba čvrsta pozicija u slučaju da neko od partnera odluči napustiti koaliciju ili zbog nezadovoljnika u samom HDZ-u.

'Hoće li ovakvi potezi dići rejting Bandiću, teško je reći s obzirom na to da postoji jako antibandićevsko raspoloženje, ponajprije zbog načina na koji je došao do velikog broja zastupnika. Sigurno je da će predloženi projekti izazvati simpatiju javnosti, ali nisam siguran da će mu dignuti rejting. U konačnici, kad se projekti i realiziraju, on će njihov uspjeh morati dijeliti s Plenkovićem', smatra Rimac.