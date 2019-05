Bandić je iznad sukoba interesa, a profesor Kregar ocjenjuje: Onaj tko je donio tu presudu treba natrag na fakultet!

Presuda Upravnog suda u Zagrebu u korist zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, objavljena na stranicama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, izazvala je burne reakcije u javnosti. Obrazloženje presude, kojom se poništava odluka Povjerenstva o tome da je Bandić postupio neodgovorno i nesavjesno te je povrijedio načela djelovanja dužnosnika propustivši naložiti gradskim tijelima da dostave traženu dokumentaciju u slučajevima koje je Povjerenstvo istraživalo, nije dobro sjelo ni Josipu Kregaru, profesoru na Pravnom fakultetu u Zagrebu

Podsjeća da je po Weberovoj definiciji birokracija najbolji tip organizacije rada prema izvana zadanom zadatku, a u tom smislu upućuje i na knjigu 'Nauka o upravi' Eugena Pusića, osobito na točku 106., što su na fakultetu morali polagati svi današnji suci.

'Tko god je došao u sudstvo, taj je to morao polagati i znati. Ali ovdje nije da se to baš želi znati... Već sam ranije napisao da je neprihvatljivo da se dužnosnici koriste svim sredstvima protiv odluke Povjerenstva jer to je zapravo njihova diverzija prema radu i smislu Povjerenstva. Ono što je zapravo utemeljeno na zadatku etičke prosudbe, iz članka 2. Zakona o sprječavanju sukoba interesa, oni tumače kao da se radi o nekim normama. To su načela, a načela, gospodo, izvolite poštivati. Ne tumačite ih vi, nego Povjerenstvo', poručio je Kregar.