Usvojeno izvješće Povjerenstva za sukob interesa, otkrili koji im se podaci još uvijek uskraćuju

Saborski Odbor za Ustav u srijedu je jednoglasno podržao izvješće o radu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa za 2017. godinu - oporbenjaci su stava da bi "razvikanijim" aferama vladajućih dužnosnika trebalo dati prioritet i tako ubrzati odlučivanje, dok su iz HDZ-a zamjerili Povjerenstvu da preširoko, arbitrarno tumači Zakon o sprječavanju sukoba interesa.

Usprotivio se prijedlogu novoga Zakona o sprječavanju sukoba interesa kojim ministar uprave Lovro Kuščević, uvjeren je SDP-ov zastupnik, želi radikalno umanjiti ovlasti Povjerenstva i ukinuti većinu novčanih kazni.

Novaković: Predmete rješavamo po redoslijedu otvaranja, a ne po zanimljivosti

Predsjednica Povjerenstva Nataša Novaković odgovorila je Grbinu da je svaki predmet nekome najzanimljiviji te da se oni moraju rješavati po redoslijedu otvaranja, a ne po zanimljivosti, bez obzira na to što, kako kaže, razumije takav njegov apel.

Mostov Robert Podolnjak je članove Povjerenstva upitao zašto su selektivno pozivali svjedoke pri utvrđivanju eventualnog sukoba interesa ministra financija Zdravka Marića u slučaju Agrokor.

"Pozvali ste Marića, Martinu Dalić i Božu Petrova, no premijera Andreja Plenkovića, koji je bio na svakom sastanku s Ivicom Todorićem i u čijem su se uredu ti sastanci odvijali, niste zvali. Bilo vam je dovoljno pismeno očitovanje iz njegova ureda, dakle ne njegovo, pa me zanima zašto i njega kao ostale niste zvali. Zanima me i zašto se u odluci niste referirali i na tajne sastanke ministra s Todorićem o kojem je on pisao na svom blogu“, pitao je Podolnjak.