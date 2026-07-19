udar na kuvajt

Iran napada diljem Bliskog istoka: Napadnuto postrojenje koje opskrbljuje milijune pitkom vodom

M.Či./Hina

19.07.2026 u 17:37

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Ilustracija Izvor: Profimedia / Autor: Kawnat HAJU / AFP / Profimedia
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Kuvajt presreće "neprijateljske rakete i dronove" ispaljene iz smjera Irana dok sukob između Teherana i Washingtona i dalje eskalira, izvijestila je u nedjelju kuvajtska vojska

Ministarstvo energetike objavilo je da je u posljednja dva dana napadnuto postrojenje za proizvodnju energije i desalinizaciju morske vode. U objavi stoji da su napadi izazvali požar koji je poremetio proizvodnju struje i da vatrogasci rade na gašenju požara.

Kuvajt, kao i ostale zemlje Perzijskog zaljeva uvelike se oslanja na desaliniziranu morsku vodu, a upravo iz takvih postrojenja stiže oko 90 posto pitke vode.

Sirene za zračnu uzbunu ponovno su se oglasile i u susjednom Bahreinu gdje je ministarstvo unutarnjih poslova pozvalo stanovništvo da ostane mirno i premjesti se na sigurne lokacije.

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Jordanske oružane snage i izraelska vojska izvijestile su da je Iran pokrenuo raketni napad na jordanski teritorij. Jordanska vojska priopćila je da je presrela tri iranske rakete, dok je četvrta pala na udaljeno područje, prenijela je državna novinska agencija Petra. Nema podataka o ljudskim žrtvama ni o materijalnoj šteti.

U nekoliko dijelova kraljevstva oglasile su se sirene za zračnu uzbunu. U videozapisima objavljenim na društvenim mrežama vide se jordanski sustavi protuzračne obrane kako presreću rakete iznad Aqabe.

Aqaba se nalazi na sjevernom kraju Akabskog zaljeva, koji vodi prema jugu do Crvenog mora. Jedina je jordanska morska luka i nalazi se uz granicu s Izraelom i Saudijskom Arabijom.

Do najnovije eskalacije dolazi nakon što su u subotu u Jordanu ubijena dva američka vojnika ubijena, a jedan nestao nakon iranskog napada.

SAD i Iran pojačali su napade otkako je prošlog tjedna propao privremeni sporazum o prekidu vatre potpisan prije mjesec dana, što je povećalo mogućnost povratka totalnom ratu.

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