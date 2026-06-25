Arsen Bauk: Hrvatskom jašu četiri jahača apokalipse

Smatra da je inflacija u Hrvatskoj skuplja nego što mora biti, jer je dočekuje država koja su prva tri jahača već davno iscrpila.

„ Hrvatskom jašu četiri jahača apokalipse . Prvi je korupcija , drugi je okupacija institucija, treći je fašizacija društva i javnog prostora, a četvrti je inflacija . Zanimljivo da početna slova daju kraticu coffee , na engleskom kava, a premijer voli razgovore uz kavu. Nekad na kavu dođeš i odeš s nje isti kao što si i došao. A nekad dođeš kao čovjek, a odeš kao žeton”, poručio je Bauk.

SDP-ov Arsen Bauk upitao se zašto s Plenkovićevim kadrovskim aparato m ne mogu preživjeti inflacijski šokovi onako kako ih preživljavaju druge europske države. Rekao je da je odgovor jednostavan „jer Hrvatskom već godinama ne upravljaju četiri stupa vlasti”.

U ime Kluba nezavisnih zastupnika Nino Raspudić istaknuo je da je premijeru Plenkoviću uspjelo nešto što drugome nije – imati skoro najveći rast i najveću inflaciju u EU, popuniti državni proračun čak i više od nominalnog rasta, što znači da je udio prihoda u BDP-u, odnosno fiskalni ugriz, rastao i na kraju u takvoj situaciji dovesti zemlju iz pozicije fiskalne ravnoteže na rub procedure prekomjernog manjka.

„Izvjesno je da se događa Plenkovićev fiskalni brodolom. Da je uspio ispasti s broda na mirnom moru dok se oluja tek sprema”, rekao je.

Mrak Taritaš: Samo devet posto građana vjeruje pravosuđu

Anka Mrak Taritaš (Centar, NPS i GLAS) osvrnula se na nedavni HR rejting prema kojem samo 9 posto građana vjeruje pravosuđu koje je na samom dnu, iza zdravstva, obrazovanja i socijalne skrbi.

„To nije slučajan podatak. To je dijagnoza stanja države. HDZ upravlja ovom državom skoro 30 godina. Desetljećima sustavno uništava pravosuđe. To imje uvijek bila jedna od omiljenih aktivnosti, a zadnjih deset godina pod Plenkovićevim vodstvom metodično su uništili gotovo sve ono što se kroz proces europskih integracija postavilo kao standard”, tvrdi Mrak Taritaš.

Mostov Marin Miletić spomenuo je konkretan slučaj iz Rijeke, prozivajući tamošnjeg suca koji za dokazanog nasilnika koji je prebio ženu i završio u zatvoru, a uskoro izlazi na slobodu, misli da djelo neće ponoviti iako suprotno tvrdi psihijatrica koja ga je vještačila.

„I sad mene zanima, ne dao Bog dragi da se dogodi najgore. Hoćemo li tog suca objesiti, hoćemo li ga javno na trgu prokazati? Hoćemo li? Pa ljudi dosta više tih sudaca u Hrvatskoj, dosta više”, rekao je Miletić.

Ivana Kekin iz Možemo! upozorila je na sve veći broj djece i mladih kojima treba psihološka pomoć, nedostaje ustanova i stručnjaka, a odbijen je i njihov zakon kojim traže zabranu korištenja društvenih mreža za mlađe od 15 godina.

„Koliko djece mora biti loše, u krizi, u potrebi za pomoći? Jer 50.000 očito nije dovoljno. Toliko naime danas u Hrvatskoj imamo djece s teškoćama mentalnog zdravlja. Problem je u tome tko to predlaže. U tome je problem. Pa ste u stanju to odbiti jer je to predložilo Možemo!, čak i ako to znači da će posljedice snositi naša djeca”, rekla je Kekin.

Kukavica: Temelj današnje države su Ustav i branitelji

Ivica Kukavica iz DP-a osvrnuo se na nedavna saslušanja kandidata za ustavne suce i primijetio kako, rekao je, kandidatkinja Ana Horvat Vuković tumači Ustav RH na svoj način i iz njega izbacuje branitelje, a problema s Ustavom, kaže, imaju i neki politički akteri.

„Temelj današnje države je Ustav. I temelj su branitelji, nitko drugi, ne ustavni suci. I slučaj prije nekoliko dana u Zagrebu kada je napisana kazna za hrvatsku zastavu koju je napisao komunalni redar Grada Zagreba, koji je stranke očito Možemo!, napisana kazna od 570 eura za hrvatsku zastavu. Dokle smo mi došli? Dokle smo mi došli?” upitao se Kukavica.

U ime Kluba HDZ-a Danica Baričević podsjetila je na današnji dan – 25. lipnja – kada je Hrvatski sabor donio ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti RH . "Obilježavajući ovaj važan spomendan, prisjećamo se prošlosti s ponosom, ali gledamo prema budućnosti s optimizmom. Na nama je da zajedničkim radom nastavimo razvijati Hrvatsku kao zemlju jednakih prilika, društvene solidarnosti i europskih vrijednosti, ostajući vjerni idealima hrvatske neovisnosti”, istaknula je Baričević.

Igor Peternel (DOMiNO) prozvao je zagrebačku gradsku vlast zbog stanja na groblju Mirogoj. "Groblje se raspada. To je i dalje turistička atrakcija, ali za neke čudne turiste koje vjerojatno zanima vidjeti ljesove u otvorenim grobovima. Tako to groblje izgleda. Zapušteno, ograđeno”, rekao je Peternel i zatražio hitnu akciju i radove.