poražavajuće

Analiza otkrila: Pića u staklenim bocama sadrže više mikroplastike nego ona u plastičnima

V. B./Hina

24.08.2025 u 12:49

Staklena ambalaža
Staklena ambalaža Izvor: Pixsell / Autor: Zeljko Pusec/PIXSELL
Bionic
Reading

Inspektori u francuskoj državnoj agenciji za hranu otkrili su da u nekim staklenim bocama ima više mikroplastike nego u drugim ambalažama, uključujući i one napravljene od plastike

Ovo "iznenađujuće otkriće" je rezultat testiranja koje je proveo Laboratorij za sigurnost hrane ANSES, a čiji su stručnjaci kao mogućeg krivca označili čepove za boce.

Pet puta više plastike

"Utvrđeno je da je razina mikoplastike veća u staklenim bocama nego u drugim pakiranjima", priopćio je ANSES, navodeći da su staklene boce cole, limunade, ledenog čaja i piva imale pet puta više čestica plastike nego pića u plastičnim bocama ili limenkama.

vezane vijesti

"Očekivali smo potpuno obrnute rezultate kada smo išli uspoređivati razinu mikroplastike u raznim pićima koja se prodaju u Francuskoj", rekla je Iseline Chaib iz jedinice za sigurnost hrane iz vodenih sustava.

Tim je utvrdio da je mikoroplastika pronađena u pićima "uglavnom iste boje i istog sastava kao čepovi" te su čepovi označeni glavni izvor kontaminacije.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
udar dronovima

udar dronovima

Ukrajinci pogodili nuklearku u Kursku: Radijacija je granicama dozvoljenog
potpora u ratu

potpora u ratu

Norveška oprskrbljuje Ukrajinu PZO sustavom: Uložit će gotovo 700 milijuna dolara
pod oko vođe

pod oko vođe

Sjeverna Koreja testirala dvije nove rakete

najpopularnije

Još vijesti