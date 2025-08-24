Analiza otkrila: Pića u staklenim bocama sadrže više mikroplastike nego ona u plastičnima

Ovo "iznenađujuće otkriće" je rezultat testiranja koje je proveo Laboratorij za sigurnost hrane ANSES, a čiji su stručnjaci kao mogućeg krivca označili čepove za boce.

Pet puta više plastike

"Utvrđeno je da je razina mikoplastike veća u staklenim bocama nego u drugim pakiranjima", priopćio je ANSES, navodeći da su staklene boce cole, limunade, ledenog čaja i piva imale pet puta više čestica plastike nego pića u plastičnim bocama ili limenkama.