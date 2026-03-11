Analitičari: Rat s Iranom otkrio duboke podjele na europskoj desnici

Dio političara snažno podržava vojnu operaciju. Među njima je Nigel Farage, osnivač britanske populističke stranke Reform UK, koji je na mreži X pozvao premijera Keira Starmera da ‘stane uz Amerikance u ovoj važnoj borbi protiv Irana’. Ujedno je poručio da bi eventualne izbjeglice iz Irana trebale biti zbrinute na Bliskom istoku, a ne u Velikoj Britaniji.

Potporu operaciji izrazila je i španjolska krajnje desna stranka Vox. Ona je kritizirala premijera Pedra Sáncheza nakon što je šef španjolske vlade američko-izraelski napad nazvao ‘neopravdanom’ i ‘opasnom’ vojnom intervencijom, podsjeća Al Jazeera.

S druge strane, dio europske krajnje desnice pokazuje znatno veću rezervu prema ratu. Supredsjednik njemačke Alternative za Njemačku (AfD) Tino Chrupalla upozorio je da američki predsjednik Donald Trump postaje ‘predsjednik rata’. Njegov stranački kolega Markus Frohnmaier rekao je da sukob treba promatrati ‘nijansirano’, uz upozorenje da bi rat mogao potaknuti nove migracijske valove prema Europi.