Analitičari: Rat s Iranom otkrio duboke podjele na europskoj desnici

Rat SAD-a i Izraela protiv Irana otkrio je podjele među europskim krajnje desnim strankama i političkim akterima, pokazuju analize koje prenosi Al Jazeera.
Dio političara snažno podržava vojnu operaciju. Među njima je Nigel Farage, osnivač britanske populističke stranke Reform UK, koji je na mreži X pozvao premijera Keira Starmera da ‘stane uz Amerikance u ovoj važnoj borbi protiv Irana’. Ujedno je poručio da bi eventualne izbjeglice iz Irana trebale biti zbrinute na Bliskom istoku, a ne u Velikoj Britaniji.
Potporu operaciji izrazila je i španjolska krajnje desna stranka Vox. Ona je kritizirala premijera Pedra Sáncheza nakon što je šef španjolske vlade američko-izraelski napad nazvao ‘neopravdanom’ i ‘opasnom’ vojnom intervencijom, podsjeća Al Jazeera.
S druge strane, dio europske krajnje desnice pokazuje znatno veću rezervu prema ratu. Supredsjednik njemačke Alternative za Njemačku (AfD) Tino Chrupalla upozorio je da američki predsjednik Donald Trump postaje ‘predsjednik rata’. Njegov stranački kolega Markus Frohnmaier rekao je da sukob treba promatrati ‘nijansirano’, uz upozorenje da bi rat mogao potaknuti nove migracijske valove prema Europi.
Razlike su vidljive i u Ujedinjenom Kraljevstvu. Aktivist Tommy Robinson otvoreno podupire izraelsko-američke napade, dok je Paul Golding, čelnik stranke Britain First, poručio da sukob ‘nije britanski rat’ te da zemlja treba ‘staviti Britaniju na prvo mjesto’.
Francuska političarka Marine Le Pen, čelnica Nacionalnog okupljanja, zauzela je oprezniji stav. Iako je ranije kritizirala američke intervencije u inozemstvu, nakon početka rata s Iranom izjavila je da ne vidi ‘ništa šokantno’ u odluci Francuske da pošalje nosač zrakoplova u Sredozemlje zbog širenja sukoba.
Analitičari ističu da te razlike odražavaju dugotrajne podjele unutar europske krajnje desnice. Profesor politike Tim Bale sa Sveučilišta Queen Mary u Londonu navodi da se te stranke često predstavljaju kao ideološki povezane, osobito oko pitanja migracija, ali da ih snažan nacionalizam ograničava u zajedničkom djelovanju.
Istraživač Morgan Finnsio, koji proučava krajnje desne pokrete u Europi, upozorava da su takve podjele već bile vidljive tijekom ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine. Prema njegovim riječima, dio stranaka bližih Sjedinjenim Državama ili Izraelu podržava napade na Iran, dok politički akteri s jačim vezama s Rusijom zauzimaju oprezniji ili kritičniji stav.
Analitičari smatraju da bi rat mogao utjecati i na unutarnju politiku europskih država. U Velikoj Britaniji, primjerice, ankete pokazuju da birači Reform UK-a nisu jednako skloni podržati američke vojne akcije protiv Irana kao stranačko vodstvo.
Prema istraživanju YouGova iz ožujka 2026., samo 28 posto birača Reform UK-a snažno podržava američke vojne operacije protiv Irana.