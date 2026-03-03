Izrael podivljao na Španjolsku: 'Vi ste na krivoj strani povijesti!'

Izrael je kritizirao odluku španjolske vlade da SAd-u ne dopusti korištenje zajedničkih vojnih baza na svom teritoriju za napade na Iran, optuživši premijera Pedra Sáncheza da je 'na pogrešnoj strani povijesti'

Španjolski premijer Pedro Sánchez je izrijekom osudio američku i izraelsku „jednostranu vojnu akciju” protiv Irana, upozorivši da ona pridonosi „neprijateljskijem i neizvjesnijem međunarodnom poretku”. Njegov stav dodatno je potvrđen odbijanjem Madrida da dopusti SAD-u korištenje baza u Roti i Morónu za nastavak napada na Iran, navodi Guardian. Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sa’ar u objavi na društvenoj mreži X u ponedjeljak navečer optužio je Sáncheza, koji je ranije kritizirao izraelsko vođenje rata u Gazi, da podilazi teroristima i represivnim režimima.

'Prvo je Hamas zahvalio Sánchezu. Zatim su mu zahvalili Hutiji. Sada mu zahvaljuje Iran. Je li to biti na ‘pravoj strani’ povijesti?', napisao je Sa’ar.

Primero Hamas les agradecen a Sánchez.

Después los Huthis le agradecieron a Sánchez.

Ahora Irán le agradecen.

Eso es estar en el “lado correcto” de la historia? pic.twitter.com/9moC6A3L1X — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) March 2, 2026