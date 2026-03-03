Izrael podivljao na Španjolsku: 'Vi ste na krivoj strani povijesti!'

Izrael je kritizirao odluku španjolske vlade da SAd-u ne dopusti korištenje zajedničkih vojnih baza na svom teritoriju za napade na Iran, optuživši premijera Pedra Sáncheza da je 'na pogrešnoj strani povijesti'
Španjolski premijer Pedro Sánchez je izrijekom osudio američku i izraelsku „jednostranu vojnu akciju” protiv Irana, upozorivši da ona pridonosi „neprijateljskijem i neizvjesnijem međunarodnom poretku”. Njegov stav dodatno je potvrđen odbijanjem Madrida da dopusti SAD-u korištenje baza u Roti i Morónu za nastavak napada na Iran, navodi Guardian.
Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sa’ar u objavi na društvenoj mreži X u ponedjeljak navečer optužio je Sáncheza, koji je ranije kritizirao izraelsko vođenje rata u Gazi, da podilazi teroristima i represivnim režimima.
'Prvo je Hamas zahvalio Sánchezu. Zatim su mu zahvalili Hutiji. Sada mu zahvaljuje Iran. Je li to biti na ‘pravoj strani’ povijesti?', napisao je Sa’ar.
Podijelio je i kritiku američkog republikanskog senatora Lindseyja Grahama, koji je poručio: 'Sadašnja vlada u Španjolskoj postaje zlatni standard patetično slabog europskog vodstva koje je izgubilo moralni kompas, očito nesklonog osuditi teroristički režim u Iranu, a ima samo kritike na račun Sjedinjenih Država.'
Sánchez je u subotu izjavio da ofenziva Donalda Trumpa i Benjamina Netanyahua čini svijet nestabilnijim te pozvao na trajno političko rješenje sukoba.
U govoru u Barceloni u nedjelju ponovio je taj stav. 'Danas je, više nego ikad, važno podsjetiti da možete biti protiv režima koji izaziva odbojnost – kao što je španjolsko društvo u cjelini kada je riječ o iranskom režimu – i istodobno protiv neopravdane i opasne vojne intervencije koja je izvan međunarodnog prava', rekao je Sánchez.