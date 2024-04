'Milanović je pit bull, neće pustiti da ovo prođe u revijalnom tonu'

'Plenković do 76 ruku može i drumom i šumom i ovom utabanom stazom koju je dosad imao s manjincima, manjim partnerima. To je sigurno ono što želi, političko naslijeđe. Možda neće biti dovoljno pa će morati s novim partnerima ući malo u šumu. Tu će htjeti srušiti koje stablo da lakše prođe, ali mogao bi se izgubiti u šumi. Nije to tek tako s novim partnerima koji nose puno ruku. Sigurno će nastojati odstraniti nekoliko figura, pokušati dobiti samo dio grupacije, prvenstveno Domovinskog pokreta, kako mu paše. To je scenarij koji mu je draži, ali raskoliti možete samo onoga tko se da. Onoga tko se drži skupa, to neće ići', kazao je Mijić za RTL Danas.