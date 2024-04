Radić poslao poruku SDP-u: 'Imate šansu, ali samo pod jednim uvjetom'

Radić nije htio otkriti hoće li s HDZ-om sastaviti Vladu. "Predsjedništvo će donijeti programsku shemu i pregovarački tim. On će ispostaviti one politike koje mislimo provoditi i pričat ćemo o onome o čemu smo pričali i prije izbora", rekao je.

Vladu s SDP-om nije odbacio. "SDP ima šansu ako će provoditi naše politike. Mi ćemo postaviti naše politike. S Plenkovićem se nisam čuo. Sad sam prije emisije pričao sa vašim gostima", tvrdi Radić.

Potpredsjednik DP-a istaknuo je da će inzistirati na temi demografskog sloma. "Nama će glavna tema biti demografski slom. Mislimo da treba napravi ministarstvo iseljeništva i reorganizirat veleposlanstva. Ova država ako to ne ostvari nas do 2050 neće biti. Prije su govorili da je DP-u to predizborna tema, sada ćemo pokazat da nije, nama je to glavna, živuća i goruća tema. Ja sam osobno pokušao naći smještaj, tvrtke da se vrati naše iseljeništvo, nitko ne pomaže. Oni svi mogu reći da je to njima tema, ali u stvarnosti to ne postoji", tvrdi Radić.