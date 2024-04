Ovo je 14 zastupnika Domovinskog pokreta, evo tko su i koliko su lojalni stranci

narod to želi

Mario Radić je prema nekima stvarni šef Domovinskog pokreta. Suvlasnik je Pevexa s Pavlom Vujnovcem i nizom drugih dioničara, od kojih je javnosti najpoznatiji Jurica Lovrinčević, savjetnik zbog kojeg je pao ministar Davor Filipović. Iako su bili bliski, Radić se razišao s Lovrinčevićem. Zbog poduzetničkog pedigrea optužbe na račun Domovinskog pokreta idu tako daleko da ih se smatra političkim krilom Vujnovčevog poslovnog konglomerata. Radić na takve prozivke odmahuje rukom i naglašava da Vujnovac ne dijeli njihove političke stavove jer je on liberal. Neki se pitaju zašto bi Vujnovac želio vlastitu stranku kad je svojedobno pozajmljivao novac HDZ-u.

Željko Lacković (nez.) obnašao je niz lokalnih dužnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji, a bio je gradonačelnik Đurđevca od 2013. do 2017. godine. Lacković je bio i saborski zastupnik od 2016. do 2020., kao zamjena za tadašnjeg zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, te je podržavao većinu Andreja Plenkovića. Nacionalni je koordinator političke platforme Nezavisni, koja okuplja nezavisne gradonačelnike i političare te je s njom želio izaći na izbore, ali nije uspio pa se priklonio Domovinskom pokretu. Dan nakon izbora kazao je da neće solirati, već će slijediti upute stranke s kojom je osvojio mandat.

Josip Dabro odmetnuti je HDZ-ovac, a obnašao je dužnost zamjenika župana Vukovarsko-srijemske županije. Istupio je iz stranke nakon svađe s Marijom Banožićem, a u istupima je tvrdio da ga je Plenkoviću nametnuo Tomislav Čuljak. Bio je kritičan prema vodstvu HDZ-a te je govorio protiv nepotizma i korupcije unutar stranke. Kasnije se kandidirao za župana vukovarsko-srijemskog kao nezavisni kandidat i ušao u drugi krug protiv HDZ-ova Damira Dekanića te izgubio.

Dubravka Lipovac Pehar čelnica je Domovinskog pokreta iz Slavonskog Broda i županijska vijećnica. Internet je do sada pamti samo po tome da je uoči otvorenja Srpskog kulturnog centra u Slavonskom Brodu održala presicu. 'Nismo protiv otvaranja Kulturnog centra, ali se protivimo tome što je to režija Srpskog nacionalnog vijeća, koje provodi politiku s kojom se ne slažemo. Omalovažava hrvatske branitelje, Oluju naziva agresorskom akcijom i ne podržava Domovinski rat, a to sve pod krinkom brige o srpskoj nacionalnoj manjini', rekla je tada.