Ana Brnabić o odlasku Borisa Miloševića u Knin: To ne razumijem i jako je ponižavajuće

Premijerka Srbije Ana Brnabić ocijenila je u nedjelju u razgovoru za TV Prva da su odnosi Beograda i Zagreba i dalje izuzetno kompleksni i teški.

"Mi ne želimo da se Srbi više dijele bilo gdje da žive, u BiH, Hrvatskoj... već da im pružimo podršku i budemo jedinstveni i zato je meni teško javno osuditi to što je Milošević uradio", navela je srpska premijerka.

Dodala je da želi da pruži podršku Srbima u Hrvatskoj, ali ne može da podrži Miloševićev čin.

'Ne razumijem zašto je to urađeno, razumjela bih da su Srbi nešto dobili, da ode tamo kada Srbi koji su povratnici dobiju struju, ali da uradite to kada se ništa od toga nije desilo, u nadi da će povratnici dobiti struju u zemlji članici EU u 21. stoljeću, to ne razumijem i to je jako ponižavajuće', naglasila je srpska premijerka.