Analitičari za vojvođanski VOICE: Srbija fingira eurointegracije

Republika Srbija nije formalno odustala od eurointegracija, ali vlast taj proces samo fingira, dok Europa to tolerira jer smatra da ona može i mora riješiti problem Kosova, ocjenjuje se u subotnjem tekstu Vojvođanskog istraživačkog analitičkog centra (VOICE)

"Nema podjele vlasti na tri grane, nego su sve institucije njemu podređene i to je vidljivo. On zapovijeda i izvršnom i zakonodavnom i sudskom vlašću. I to vidi i Europa i to je naglašeno u posljednjim izvješćima. Ujedno to neotvaranje poglavlja je dokaz da je Europa shvatila da se Srbija nije posvetila integracijama, nego naprotiv, da je uvela sustav koji je kontra europskim načelima", kaže Popov.

Smatra da Europa na taj način pokušava natjerati Vučića da uradi bar jednu stvar – da se posveti rješavanju problema Kosova, jer se po shvaćanju EU ulazi u završnicu toga procesa.

“Vučić je toga veoma svjestan i zna da dokle god je on glavni ili jedan od glavnih igrača u rješavanju kosovskog rebusa da će mu se štošta gledati kroz prste i neće biti izložen drugim pritiscima osim pritisku da riješi problem Kosova”, kaže Popov.