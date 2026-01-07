i dalje problemi

Otežano prometovanje u zapadnim dijelovima BiH prema RH, jedan pravac zatvoren

Bi. S. / Hina

07.01.2026 u 21:36

Iznimno je otežan promet u srijedu na nekoliko cestovnih pravaca i prijevoja u zapadnome dijelu Bosne i Hercegovine, dok je posve obustavljen između Grahova i Strmice u Hrvatskoj

Po večernjem izvješću Auto-moto saveza u Bosni i Hercegovini (AMSuBiH) promet na dionici Grahovo – Strmica je obustavljen zbog toga što je pod težinom snijega više stabala palo na kolnik.

Obustavljen je promet za teretna vozila i na dionicama Grahovo – Drvar te Prijedor – Sanski Most u sjeverozapadnom dijelu BiH.

Zbog zimskih uvjeta za vožnju na graničnom prijelazu između Hrvatske i BiH u Izačiću  na snazi je zabrana prometovanja teretnih vozila s prikolicom i tegljača.

Preko planinskih prijevoja se također otežano odvija promet, a za teretna vozila preko 7,5 tona obvezno je posjedovanje lanaca.

