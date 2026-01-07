Otežano prometovanje u zapadnim dijelovima BiH prema RH, jedan pravac zatvoren

Po večernjem izvješću Auto-moto saveza u Bosni i Hercegovini (AMSuBiH) promet na dionici Grahovo – Strmica je obustavljen zbog toga što je pod težinom snijega više stabala palo na kolnik.

Obustavljen je promet za teretna vozila i na dionicama Grahovo – Drvar te Prijedor – Sanski Most u sjeverozapadnom dijelu BiH.