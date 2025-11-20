čeka se od siječnja

SAD jača pritisak na političare u BiH radi gradnje 'Južne interkonekcije'

Bi. S. / Hina

20.11.2025 u 18:17

Dragan Čović
Dragan Čović Izvor: Pixsell / Autor: Armin Durgut/PIXSELL
Američki otpravnik poslova u BiH John Ginkel pozvao je u četvrtak čelnike vladajućih stranaka u Federaciji BiH na sastanak u veleposlanstvu kako bi ih naveo da konačno započnu provedbu projekta spajanja plinskih mreža BiH i Hrvatske na što se čeka od siječnja kada je usvojen zakon o 'Južnoj interkonekciji'

'Vrlo pozitivno razmišljanje o budućnosti', kazao je kratko novinarima u Sarajevu predsjednik HDZ BiH Dragan Čović ne pojašnjavajući potankosti razgovora u veleposlanstvu SAD koji su trajali više od dva sata.

Administracija Donalda Trumpa još nije imenovala veleposlanika u BiH pa je Ginkel najviše rangirani diplomat u toj zemlju u koju je stigao iz Ukrajine kao osoba specijalizirana za krizna žarišta.

Od dolaska u Sarajevo Ginkel je u odvojenim sastancima s lokalnim političarima iz Federacije BiH opetovano inzistirao na projektu 'Južna interkonekcija' kojega SAD snažno podupiru kako bi se prekinula ovisnost BiH o plinu iz Rusije.

Otkako je parlament FBiH usvojio zakon o 'Južnoj interkonekciji' u BiH nisu poduzeli ništa kako bi se on proveo. Razlog je političke naravi jer HDZ BiH inzistira na uspostavi posebne tvrtke sa sjedištem u Mostaru koja bi za to bila zadužena a zakonsko je rješenje da će to raditi javno poduzeće BH-Gas iz Sarajeva.

Novi bi plinovod preko čvora u Zagvozdu vodio ka Posušju i račvao bi se u jednom pravcu ka Mostaru a u drugom prema Novom Travniku. Na taj bi način BiH imala mogućnost kupnje ukapljenog plina koji se u Europu doprema preko terminala na Krku.

Hrvatski ministar gospodarstva Ante Šušnjar je na ministarskom sastanku Partnerstva za transatlantsku energetsku suradnju (P-TEC) održanom početkom studenog u Ateni potvrdio kako je Hrvatska u potpunosti spremna za taj projekt te je ishodila sve dozvole za gradnju plinovoda na svom teritoriju ka BiH u dužini od 74 kilometra.

Hrvatska će to financirati s iznosom od 169 milijuna eura.

