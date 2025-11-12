Gdje je zapelo? Golemi strateški projekt Hrvatske i BiH i dalje na čekanju

Razlog za to su prijepori o tome hoće li projekt voditi BH-Gas kako je to predviđeno zakonom ili neka nova tvrtka sa sjedištem u Mostaru na čemu inzistiraju u HDZ-u BiH čiji su zastupnici tijekom parlamentarne rasprave bili protiv rješenja usvojenog uz izravnu intervenciju tadašnjeg američkog veleposlanika u BiH Michaela Murphyja .

Zakon o projektu nazvanom Južna interkonekcija kojom bi se BiH povezala s plinskom mrežom u Hrvatskoj pravcem od Zagvozda prema Posušju čime bi se izbjegla ovisnost o ruskom plinu parlament Federacije BiH usvojio je još u siječnju, no od tada se ništa nije dogodilo kako bi se taj plan realizirao.

Odgovarajući na pitanje novinara u Sarajevu što je sada s tim projektom Konaković je podsjetio kako je to bila tema prošlotjednih razgovora s predstavnicima američke administracije održanih u Ateni u kojima je sudjelovao i ministar energetike FBiH Vedran Lakić, a s hrvatske strane ministar gospodarstva Ivan Šušnjar.

Riječ je o ministarskom sastanku Partnerstva za transatlantsku energetsku saradnju (P-TEC) koje okuplja europske i američke partnere s ciljem jačanja energetske sigurnosti, otpornosti i ulaganja.

S američke strane tamo je bio Chris Wright, državni tajnik za energetiku, Doug Burgum, državni tajnik za unutarnje poslove, kao i Joshua Voltz, zamjenika pomoćnika državnog tajnika za Europu, Euroaziju, Afriku i Bliski Istok u Uredu za međunarodna pitanja Ministarstva energetike SAD-a.

Konaković se tim razgovorima pridružio u online formatu a sudjelovala i Nicole McGraw, veleposlanica SAD u Hrvatskoj.

Šef bosanskohercegovačke diplomacije kazao je u srijedu kako je to bio "odličan sastanak" dodajući da između BiH, Hrvatske i SAD nema nikakvih nesporazuma oko značaja ovog projekta no ostaju problemi u samoj BiH koje valja riješiti.

"Ne možemo se suglasiti da se stvori neka nova etnička tvrtka u BiH", kazao je aludirajući na zahtjeve HDZ-a za uspostavom nove plinske tvrtke sa sjedištem u Mostaru.

Pojasnio je kako bošnjačka strana umjesto toga nudi "rekonstrukciju BH Gasa" kako bi u toj tvrtki sa sjedištem u Sarajevu predstavnici hrvatskog naroda dobili svoje mjesto.

Istodobno je potrebno otvoriti postupak izdavanja suglasnosti i dozvola za početak gradnje što pak ovisi o vladama u četiri županije unutar Federacije BiH u kojima je na vlasti HDZ BiH.

"Prvi metri (plinovoda) će se zakopati kada se dogovorimo. Pozivam HDZ da svi ohladimo glave i napravimo kompromis. To je prevažna priča za BiH", kazao je Konaković ističući kako to sada očekuju i "američki prijatelji".