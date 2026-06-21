Hormuz se neće ponovno otvoriti dok se u Libanonu ne ispoštuje primirje

Iran je u nedjelju rekao da će situacija u Libanonu, gdje izraelska vojska provodi gotovo svakodnevne udare protiv Hezbolaha, biti glavna tema pregovora sa SAD-om organiziranim u nedjelju u Švicarskoj.

Iran i Sjedinjene Države potpisali su u srijedu memorandum o razumijevanju s ciljem postizanja trajnog mira na Bliskom istoku, ali sporazum, koji poziva na prekid neprijateljstava na svim frontama, uključujući i Libanon, potkopan je izraelskim zračnim napadima i sukobima u petak i subotu, pri čemu se I zrael i Hezbolah međusobno optužuju za kršenje primirja.

Osim toga, izvor je rekao da će plovni put ostati zatvoren dok se ne izdaju izuzeća koja dopuštaju prodaju iranske nafte.

"Cionistički režim i dalje krši svoje obveze prema Libanonu. To će pitanje biti glavna tema današnje rasprave“, izjavio je glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghai.

"Prekid neprijateljstava u Libanonu ključan je" za Iran, naglasio je.

Dodao je da će se govoriti i o pitanju odmrzavanja iranske imovine i prodaji nafte, u videu koji je objavila službena novinska agencija IRNA.

Razgovori između Irana i Sjedinjenih Država u Švicarskoj, uz posredovanje Pakistana i Katra, trajat će jedan dan, kazao je.

Izraelski ministar obrane u nedjelju je kazao da njegove trupe mogu djelovati "bez ikakvih ograničenja" kako bi se "uklonile prijetnje" u Libanonu, potvrdivši da će ostati u dijelu teritorija koji su okupirale na jugu, a Izrael ga naziva "sigurnosnom zonom".

"Nikada nije bilo i trenutačno nema ograničenja koja bi sprečavala vojnike.... da djeluju na uklanjanje prijetnja u Libanonu", rekao je Israel Kartz.

"Izrael se neće povući iz sigurnosne zone u Libanonu", ponovio je, misleći na područje koje se proteže otprilike 10 kilometara unutar libanonskog teritorija, što je prostor na kojemu su raspoređene izraelske snage.

Ministar je to kazao nakon što je Iran upozorio da neće ući u "fazu pregovora o konačnom sporazumu" s Washingtonom ako se ne prekinu neprijateljstva u Libanonu u kojemu je Izrael obećao da će poraziti proiranski Hezbolah.