Preokret! Američki Kongres donio odluku o dokumentima u vezi s Epsteinom

Zastupnički dom američkog Kongresa, koji kontroliraju republikanci, izglasao je u utorak odluku da se Ministarstvo pravosuđa prisili da objavi dokumente o Jeffreyju Epsteinu, pokojnom osuđenom seksualnom prijestupniku, čemu se predsjednik Donald Trump dugo protivio, da bi naposljetku popustio.

Dva dana nakon što se Trump naglo predomislio, odluka je usvojena s 427 glasa "za" prema jednom "protiv", pa je zahtjev za objavu svih neklasificiranih dokumenata o Epsteinu upućena na razmatranje Senatu.

Predsjednik Zastupničkog doma američkog Kongresa Mike Johnson u nedjelju je rekao kako vjeruje da bi predstojeće glasanje o objavljivanju dosjea ministarstva pravosuđa, povezanih s Jeffreyjem Epsteinom, trebalo pridonijeti okončanju optužbi po kojima je predsjednik Donald Trump imao veze sa zlostavljanjem i trgovinom maloljetnicama za što je okrivljen pokojni Epstein.