Preokret! Američki Kongres donio odluku o dokumentima u vezi s Epsteinom

Premda se predomislio o objavi tih dokumenata, Trump je i dalje ljutit zbog pozornosti koja se pridaje toj aferi.
Zastupnički dom američkog Kongresa, koji kontroliraju republikanci, izglasao je u utorak odluku da se Ministarstvo pravosuđa prisili da objavi dokumente o Jeffreyju Epsteinu, pokojnom osuđenom seksualnom prijestupniku, čemu se predsjednik Donald Trump dugo protivio, da bi naposljetku popustio.
Dva dana nakon što se Trump naglo predomislio, odluka je usvojena s 427 glasa "za" prema jednom "protiv", pa je zahtjev za objavu svih neklasificiranih dokumenata o Epsteinu upućena na razmatranje Senatu.
Predsjednik Zastupničkog doma američkog Kongresa Mike Johnson u nedjelju je rekao kako vjeruje da bi predstojeće glasanje o objavljivanju dosjea ministarstva pravosuđa, povezanih s Jeffreyjem Epsteinom, trebalo pridonijeti okončanju optužbi po kojima je predsjednik Donald Trump imao veze sa zlostavljanjem i trgovinom maloljetnicama za što je okrivljen pokojni Epstein.
Podsjetimo, premda su Trump i Epstein fotografirani zajedno prije nekoliko desetljeća, predsjednik je rekao da su se njih dvojica posvađala prije Epsteinove osude. No e-poruke koje je prošli tjedan objavio odbor Zastupničkog doma pokazale su kako je Epstein vjerovao da Trump "zna za djevojke", iako nije jasno što ta fraza točno znači.
Borba za otkrivanje većeg broja dokumenata povezanih s Epsteinom, tema za koju se i sam Trump u kampanji zalagao, rezultirala je razdorom s nekima od njegovih dosadašnjih saveznika u Kongresu.
Tako je Trump kasno u petak uskratio potporu američkoj zastupnici Marjorie Taylor Greene iz Georgije, dugo jednoj od njegovih najvjernijih pristalica u Kongresu, nakon što je kritizirala republikance u vezi s određenim pitanjima, uključujući odnos prema Epsteinovim dosjeima.