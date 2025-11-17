KONGRES

Trump traži republikance da glasaju za objavljivanje Epsteinovih dosjea: Nemam što skrivati

M.Č./Hina

17.11.2025 u 06:33

Donald Trump
Donald Trump Izvor: EPA / Autor: ANDRES MARTINEZ CASARES
Američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je pozvao svoje kolege republikance u Kongresu da glasaju za objavljivanje dosjea povezanih s pokojnim osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom

"Republikanci u Zastupničkom domu trebali bi glasati za objavljivanje dosjea o Epsteinu, jer nemamo što skrivati", rekao je Trump u objavi na Truth Social.

"I vrijeme je da se odmaknemo od ove demokratske prijevare koju su počinili radikalno ljevičarski luđaci kako bi odvratili pozornost od velikog uspjeha Republikanske stranke, uključujući našu nedavnu pobjedu nad demokratskim 'zatvaranjem'", kazao je.

