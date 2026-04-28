Američka vojska objavila video zapljene broda u Arapskom moru

Američke snage privremeno su zaustavile, a zatim pustile teretni brod M/V Blue Star III u Arapskom moru, nakon što se pojavila sumnja da je bio na putu prema Iranu

Riječ je o operaciji koja se odvija u okviru američke blokade iranskih luka, priopćilo je Središnje zapovjedništvo Sjedinjenih Država na X-u. Prema priopćenju američke vojske, marinci iz 31. pomorske ekspedicijske jedinice prvo su privremeno preuzeli kontrolu nad brodom, a zatim ga oslobodili nakon detaljne provjere.

‘Američke snage oslobodile su brod nakon pretrage i potvrde da njegovo putovanje ne uključuje uplovljavanje u iransku luku’, navodi se u priopćenju CENTCOM-a. Dodaje se i da je, u sklopu provođenja blokade, do sada preusmjereno ukupno 39 plovila.

Earlier today in the Arabian Sea, U.S. Marines from the 31st Marine Expeditionary Unit boarded M/V Blue Star III, a commercial ship suspected of attempting to transit to Iran in violation of the U.S. blockade of Iranian ports. U.S. forces released the vessel after conducting a… pic.twitter.com/UFx329OsHj — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 28, 2026