Američka vojska objavila video zapljene broda u Arapskom moru

Američke snage privremeno su zaustavile, a zatim pustile teretni brod M/V Blue Star III u Arapskom moru, nakon što se pojavila sumnja da je bio na putu prema Iranu
Riječ je o operaciji koja se odvija u okviru američke blokade iranskih luka, priopćilo je Središnje zapovjedništvo Sjedinjenih Država na X-u.
Prema priopćenju američke vojske, marinci iz 31. pomorske ekspedicijske jedinice prvo su privremeno preuzeli kontrolu nad brodom, a zatim ga oslobodili nakon detaljne provjere.
‘Američke snage oslobodile su brod nakon pretrage i potvrde da njegovo putovanje ne uključuje uplovljavanje u iransku luku’, navodi se u priopćenju CENTCOM-a.
Dodaje se i da je, u sklopu provođenja blokade, do sada preusmjereno ukupno 39 plovila.
Načelnik Združenog stožera američke vojske, general Dan Caine, izjavio je prošlog tjedna u Pentagonu da su Sjedinjene Države do sada zaplijenile najmanje tri broda koja se i dalje nalaze u njihovom pritvoru.
Riječ je o plovilima M/V Touska, M/T Tifani i M/T Majestic X.
Ove aktivnosti dio su šire američke operacije nadzora pomorskih ruta povezanih s Iranom, u okviru pojačanih mjera pritiska na Teheran i ograničavanja njegova izvoza nafte.