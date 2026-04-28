pomorska blokada

Američka vojska objavila video zapljene broda u Arapskom moru

I.V.

28.04.2026 u 20:45

Zapljena broda u Arapskom moru Izvor: X / Autor: CENTCOM
Bionic
Reading

Američke snage privremeno su zaustavile, a zatim pustile teretni brod M/V Blue Star III u Arapskom moru, nakon što se pojavila sumnja da je bio na putu prema Iranu

Riječ je o operaciji koja se odvija u okviru američke blokade iranskih luka, priopćilo je Središnje zapovjedništvo Sjedinjenih Država na X-u.

Prema priopćenju američke vojske, marinci iz 31. pomorske ekspedicijske jedinice prvo su privremeno preuzeli kontrolu nad brodom, a zatim ga oslobodili nakon detaljne provjere.

vezane vijesti

‘Američke snage oslobodile su brod nakon pretrage i potvrde da njegovo putovanje ne uključuje uplovljavanje u iransku luku’, navodi se u priopćenju CENTCOM-a.

Dodaje se i da je, u sklopu provođenja blokade, do sada preusmjereno ukupno 39 plovila.

Načelnik Združenog stožera američke vojske, general Dan Caine, izjavio je prošlog tjedna u Pentagonu da su Sjedinjene Države do sada zaplijenile najmanje tri broda koja se i dalje nalaze u njihovom pritvoru.

Riječ je o plovilima M/V Touska, M/T Tifani i M/T Majestic X.

Ove aktivnosti dio su šire američke operacije nadzora pomorskih ruta povezanih s Iranom, u okviru pojačanih mjera pritiska na Teheran i ograničavanja njegova izvoza nafte.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
Rat i kriza slamaju Iran: Milijuni bez posla, inflacija izvan kontrole
FOTO U jami kod Tisnog pronađena masovna grobnica iz Drugog svjetskog rata
Zamršena priča: Zelenski ljutit zbog 'ukradenog' žita, u sve se uključio i EU

najpopularnije

Još vijesti