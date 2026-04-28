Plenković: Turbulencije između SAD-a i Europe su prolaznog karaktera

Sjedinjene Države ostaju najvažniji strateški partner Europe, naglasili su u utorak premijer Andrej Plenković i predsjednici Poljske i Slovačke na samitu Inicijative triju mora

Plenković, Karol Nawrocki i Peter Pellegrini održali su konferenciju za medije na kraju prvog dana samita Inicijative triju mora (3SI) u Dubrovniku koji se nastavlja u srijedu poslovnim forumom. Poljska i Hrvatska suosnivačice su tog formata, a Slovačka njime predsjeda iduće godine. Nawrocki, konzervativni političar koji je predsjednik postao prošle godine pa mu je skup u Dubrovniku prvi put da predstavlja svoju zemlju na samitu Tri mora, u više je navrata tijekom skupa spominjao odnos Europe i SAD-a. Varšava se smatra jednim od najbliskijih saveznika Washingtona na Starom kontinentu.

Inicijativa triju mora je „pokretački mehanizam za transatlantsku suradnju”, rekao je poljski predsjednik na konferenciji za medije uz hrvatskog premijera i slovačkog kolegu. Poljsku, pozvanu na samit G20 koji će se ove godine održati u Miamiju, prozvao je glasnogovornikom Triju mora na tom skupu. Samu pozivnicu nazvao je „priznanjem za cijelu regiju” i za članice Inicijative koja bi, da je država, bila sedmo najveće gospodarstvo na svijetu.

