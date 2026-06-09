'Veza iskovana u krvi': Zašto je Xi Jinping pohitao u goste Kim Jong-unu?

Posebnu zabrinutost u Pekingu izaziva sve bliža suradnja između Pjongjanga i Moskve . Nakon ruske invazije na Ukrajinu, dvije su zemlje produbile vojnu suradnju i potpisale sporazum o uzajamnoj obrani. Prema istraživanju BBC-ja, oko 2300 sjevernokorejskih vojnika poginulo je boreći se na ruskoj strani protiv Ukrajine, a Pjongjang se optužuje za isporuku streljiva Rusiji.

Xijev posjet stoga je manje izraz prijateljstva, a više pokušaj jačanja kineske pozicije u zemlji koja ima ključnu stratešku važnost, piše BBC . Kina želi stabilnost na svojoj granici, ali i zadržati utjecaj na Kim Jong-una bez uvlačenja u krize povezane sa sjevernokorejskim nuklearnim programom.

Analitičari smatraju da Kina ne želi dopustiti da Rusija postane dominantan vanjski partner Sjeverne Koreje. Samouvjereniji Kim, manje ovisan o Pekingu, značio bi i slabiji kineski utjecaj, stoga je Xi posljednjih mjeseci pokušao obnoviti odnose s njime, uključujući njihov prvi službeni sastanak nakon šest godina.

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Ipak, Kina prema rusko-sjevernokorejskom partnerstvu ima podijeljen stav. S jedne strane ono otežava američku strategiju, a s druge može potaknuti još bližu vojnu suradnju SAD-a, Japana i Južne Koreje. Zbog toga Peking ne podržava otvoreno sjevernokorejski nuklearni program, ali ga ni ne pokušava agresivno zaustaviti.

Ni Kim Jong-un ne može si priuštiti udaljavanje od Kine, najvećeg izvora gospodarske pomoći. Kineski izvoz u Sjevernu Koreju prošle godine dosegnuo je najvišu razinu u posljednjih šest godina, a obnovljena je i željeznička veza između Pekinga i Pjongjanga.

Narušeni odnosi

Odnosi dviju zemalja bili su ozbiljno narušeni nakon što je Kim ubrzao razvoj nuklearnog programa i dao pogubiti ujaka Jang Song-thaeka, kojeg je Peking smatrao važnim saveznikom. Tek pod pritiskom međunarodnih sankcija Kim je 2018. godine otputovao u Peking, čime je započelo postupno popravljanje odnosa.

Danas Sjeverna Koreja za Kinu ostaje i strateški štit i politički problem. Kim želi kinesku zaštitu, ali ne i kinesku kontrolu. Unatoč međusobnom nepovjerenju, obje strane i dalje vjeruju da jedna bez druge ne mogu ostvariti svoje ključne interese.