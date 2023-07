Zuckerberg o kritikama za Threads: Deseci milijuna ljudi svakodnevno se vraćaju

Naravno, lagani pad u korištenju je uobičajen nakon što splasne početni interes za novu društvenu aplikaciju. Postoji pojačan rani angažman jer korisnici postavljaju svoje račune, prate prijatelje i objavljuju prve objave, no ubrzo nakon toga moraju shvatiti kako se to uklapa u njihov svakodnevni život među svim drugim društvenim aplikacijama koje koriste za umrežavanje i povezivanje s drugima.

Ipak, Zuckerberg brojke koje je postigla aplikacija ističe kao pobjedu, a ne kao gubitak.

‘Jako sam optimističan u vezi s tim kako se okuplja Threadsova zajednica', napisao je Zuckerberg na Threadsu u ponedjeljak. ‘Rani rast bio je izvan svih granica, ali što je još važnije, desetine milijuna ljudi sada se svakodnevno vraćaju. To je puno više od onoga što smo očekivali’, dodao je. ‘Fokus do kraja godine je poboljšanje same aplikacije i metode zadržavanja korisnika. Trebat će vremena da se stabiliziramo, ali kad to postignemo, usredotočit ćemo se na rast zajednice. Puno smo puta pokrenuli neki projekt (FB, IG, Stories, Reels, itd.) i uvjeren sam da je Threads također na dobrom putu’, dodao je Zuckerberg.