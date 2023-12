Znate li što znači 'i' u iPhoneu? Ovako je to objasnio Steve Jobs

Vaša prva pretpostavka za taj prefiks mogla bi biti 'internet', s ozbirom na to da se iPhone i proslavio zbog mogućnosti pristupa internetu. Ili možda mislite da to znači osobna zajednica 'ja' (I), odnosno 'ja i moj telefon'. No iznenadit ćete se kada saznate da ne postoji jedna, već pet različitih značenja koje 'i' u iPhoneu predstavlja.

To malo 'i' zapravo je počelo puno prije nego što je iPhone postao stvarnost. Prvi Appleov proizvod sa 'i' u nazivu bilo je računalo iMac, izdano 1998. godine; 'i' je izvorno stajalo za internet, kako bi se istaknuli Macovi revolucionarni internetski kapaciteti, što je u to vrijeme bila rijetkost, piše Reader's Digest.