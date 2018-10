Znate li što je 'Enterprise of Things' i zašto vam treba biti bitan?

Stiže era u kojoj će sve što može biti umreženo biti na ovaj ili onaj način povezano, s internetom, međusobno i tko zna na koje sve još načine. Što čeka poslovnjake u tom vrlom novom svijetu?

Uvući će se u praktično svaku poru svakodnevnog života, od doma preko obrazovnih institucija do radnih mjesta. Bit će to, čini se sve izvjesnijim, era interneta stvari u kojoj će sve što može biti umreženo biti na ovaj ili onaj način povezano, s internetom, međusobno i tko zna na koje sve još načine.

Ali, kako bi se izvukla maksimalna korist iz sve te sile senzora i uređaja koji će stalno prikupljati i slati sve veće i veće količine podataka neće biti dovoljno tek pustiti ih u prodaju i nadati se najboljem. Bit će potreban specijalizirani pristup koji će osigurati platforme, standarde i protokole pomoću kojih će poduzetnici, tvrtke i mi kao obični korisnici lakše navigirati po tom rastućem oceanu senzora, uređaja i podataka.

Time se bavi Enterprise of Things (EoT). Sam termin označava primjenu interneta stvari u poslovnom okruženju. Zvuči jednostavno, ali dojam vara. Riječ je o zaokretu potencijalno titanskih razmjera u praktično svakom pogledu, s ogromnim i dalekosežnim posljedicama.

Spreman za eksplozivan rast

EoT nije posve nova pojava. Tehnologije međustrojnog komuniciranja, senzori, mjerni instrumenti, strojevi povezani sa sustavima praćenja i druge njegove komponente već su neko vrijeme prisutni u, primjerice, poslovanju prijevoza i logositike, medicini, trgovini, pa i komunalijama. Jednostavni uređaji sa senzorima za prikupljanje podataka također su u pogonu već desetljećima, iako su veći dio postojanja bili namijenjeni visoko specijaliziranim i često skupim rješenjima.

Što je onda novo? Pa, napredak tehnologije učinio je ključne komponente znatno dostupnijima no što je to ikad bio slučaj, kako cjenovno tako i na razini tehničkih znanja. Kao što je svojedobno bio slučaj s osobnim računalima, pad cijene i jednostavnije korištenje lako bi mogao učiniti EoT sveprisutnim, i to u opsegu koji bi PC-je i pametne telefone mogao učiniti patuljcima.