Ekskluzivno iz Pariza: AI i internet stvari: Kako Samsung vidi budućnost kućanskih uređaja

Samsung Electronics predstavio je novu liniju kućanskih uređaja iz pet godina stare serije Bespoke AI u nizu događanja u New Yorku (Sjedinjene Države), Parizu (Francuska) i Seoulu (Južna Koreja).

Do ušteda uređaji dolaze na razne, više ili manje pametne načine.

No, imajući u vidu kako su hladnjaci uređaji koji su stalni potrošači, ni tih 15 posto nikako nije zanemarivo.

Potonje je doista impresivna brojka, čak i ako se uzme u obzir uobičajeno marketinško pretjerivanje, pa i pitanje što je korišteno kao baza za usporedbu. U ovom slučaju, to je bilo pranje u toploj vodi.

Između ostalog, u Parizu smo mogli čuti kako će novi uređaji donijeti uštede u rasponu od 15 (kad su hladnjaci u pitanju) do čak 70 posto (kad je riječ o perilicama za rublje).

Bilo je također očito kako smo na pragu doba u kojem će hiperpovezivost malo po malo ući i u naše domove. No, to je tema za neku posve novu priču.

Široki hladnjak povećeg kapaciteta (do 538 litara) dobio je ocjenu 'A' prema europskim energetskim standardima zahvaljujući novom inverterskom kompresoru pojačanom umjetnom inteligencijom.

Uzgred budi rečeno, predstavljen je i robotski usisavač koji ide korak dalje, pa se neće napuniti do kraja dok je skuplja tarifa osim ako mu to izričito ne naložite, već će pričekati s punjenjem dok struja nije jeftinija.

Nadogradnje će ići putem wi-fija. Ako bežična mreža zbog bilo kojeg razloga nije dostupna, sustav će pričekati dok to ne postane. Za nuždu je moguće nadogradnje obaviti i uz pomoć mobilnog interneta i Bluetootha, ali ne za sve uređaje.

Pećnica je, s druge strane, opremljena kamerama i senzorima koji će vas upozoriti da bi to što pripremate moglo zagorjeti, pa i zaustaviti pečenje ukaže li se za time potreba.

Nova značajka Mobile Smart Connect omogućuje primanje obavijesti kada su registrirani uređaji u blizini.

Ova skočna obavijest uključuje brzi izbornik za kontrolu ključnih funkcija uređaja izravno s pametnog telefona, pa ga možete koristiti umjesto daljinskog upravljača za, primjerice, klimu.

Za sigurnost će biti zadužena Samsungova platforma Knox Matrix, koja bi trebala štititi sve korisničke podatke pohranjene na povezanim uređajima.

Buduća platforma za prodaju energije?

Većina predstavljenih uređaja već je dostupna na hrvatskom tržištu.

U Samsungu su uvjereni kako njihovi sustavi umreženih uređaja i pratećih aplikacija mogu poslužiti i kao temelj za povezivanje s proizvodnjom električne energije putem solarnih panela te njenim upravljanjem i prodajom.

No, za to će trebati pričekati uspostavu odgovarajućih partnerstva na hrvatskom tržištu. Pitat ćemo Samsung kako to napreduje u nekom trenutku, pa vam javiti.