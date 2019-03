Znate li kakve tajne kriju naši pametni telefoni i koga bi one uopće mogle zanimati? Evo što kaže svjetska stručnjakinja za kibernetički kriminal

Paula Januszkiewics, stručnjakinja za kibernetičku sigurnost i osnivačica poljske CQURE Akademije za pitanja IT sigurnosti, prošloga je utorka održala tehničku radionicu na Viskom učilištu Algebri u Zagrebu. Zainteresiranima je predstavila intenzivni tečaj kibernetičke forenzike i informatičke sigurnosti, u kojem se infrastruktura procjenjuje s gledišta hakera

Kad govorimo o kibernetičkoj sigurnosti, koliko je velika opasnost i tko je danas ugrožen? Što to znači za obične ljude? Kako napad na tvrtke ili vladine organizacije može utjecati na naše živote?

Postoji mnogo učinkovitih, pouzdanih hakerskih napada koji uspijevaju gotovo uvijek. Pass-The-Hash, Spoofing ili SMB Relay neke su od onih strašnih taktika koje napadaču ili testeru omogućuju upad u željeni cilj. Svakodnevno se pojavljuju novi uređaji, novi rizici i nove prijetnje. Nažalost, nitko, pa ni obični ljudi nisu potpuno sigurni. Ciljevi kibernetičkih kriminalaca sada su veći, a veće su i nagrade koje dobivaju za prikupljanje podataka. Svatko bi trebao biti svjestan činjenice tko može dobiti najviše od ukradenih podataka. Iako nova tehnologija i rješenja mogu pomoći specijalistima za informacijsku sigurnost da brže donose bolje odluke, oči uvijek morate imati širom otvorene i paziti što se događa, čak i među vlastitim zaposlenicima.

Industrija kibernetičke sigurnosti vrijedi milijarde dolara, a njena će se vrijednost udvostručiti u sljedećih pet godina. Rekli ste da danas treba šest milijuna profesionalaca, a njih samo četiri, pet milijuna kvalificirano je za taj posao. Gdje pronaći još milijun stručnjaka za kibernetičku sigurnost?

To je vrlo važna pitanja - kako zaposliti vrhunske talente za kibernetičku sigurnost i kako uvjeriti IT stručnjake da se razvijaju u tom području. Moj je savjet da se zaposle ljudi različitih znanja koji će donijeti nove ideje. No svaka tvrtka treba i iskusne stručnjake koji znaju reagirati na različite scenarije, od odgovora na incidente do revizija. Dakako, kibernetičku sigurnost uvijek možete prepustiti vanjskim timovima stručnjaka. Tehnološka se industrija brzo mijenja. Uvode se stalno novi sustavi i alati i vaš ih kibernetički tim mora znati zaštititi. Zbog toga je od vitalnog značenja stalno osposobljavanje zaposlenika. Kao CQURE Akademija, nudimo klijentima prilagođene programe, live webinare i otvorene treninge u više od 15 zemalja svijeta. Alate dajemo besplatno jer shvaćamo važnost kibernetičke sigurnosti.