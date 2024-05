Europa u svemiru: Njemačka lansirala raketu na parafinski vosak

Ona može prenositi manje satelite teške do 250 kilograma na visinu do 250 kilometara, a može se kretati na parafinski vosak ili tekući kisik. Parafinski vosak koristi se kao jeftinije i sigurnije alternativno gorivo za rakete. HyImpulse tvrdi da su uštede do 50 posto.

Njemačka tvrtka s oko 65 zaposlenika objavila je kako je već primila predbilježbe za lansiranje satelita vrijedne preko 100 milijuna eura. HyImpulse želi proširiti svoje poslovanje jer raste potražnja za transportom komercijalnih satelita, pa do 2032. želi postići prihode od 700 milijuna eura.