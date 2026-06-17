Znanstvenici u čudu: U središtu naše galaksije krije se komadić drevnog svemira

Astronomi su potvrdili da neobično zvjezdano područje Terzan 5 nije obični kuglasti skup, već rijedak 'fosilni fragment' iz ranih dana naše galaksije. Otkriće bi moglo pomoći znanstvenicima da bolje razumiju kako je prije više od 12 milijardi godina nastala središnja 'izbočina' Mliječne staze, piše Engadget .

Međunarodni tim znanstvenika, koristeći podatke svemirskog teleskopa James Webb i arhivska promatranja teleskopa Hubble, detaljno je proučio gore spomenuto područje smješteno u gustoj središnjoj regiji Mliječne staze, takozvanoj galaktičkoj izbočini ili 'bulgeu'.

To je područje dugo predstavljalo izazov za istraživače zbog iznimno velike koncentracije zvijezda i oblaka međuzvjezdane prašine koji otežavaju promatranje. Nova analiza pokazala je da Terzan 5 nije klasični kuglasti skup zvijezda, kako se ranije vjerovalo. Za razliku od tipičnih kuglastih skupova koji uglavnom sadrže jednu vrlo staru populaciju zvijezda, Terzan 5 prošao je kroz najmanje četiri različite faze stvaranja zvijezda.



Istraživači su identificirali dvije drevne populacije zvijezda nastale prije oko 12,5 milijardi i 4,7 milijardi godina, kao i dvije mlađe populacije stare približno 3,8 milijardi i 2,5 milijardi godina.



Prema riječima Francesca R. Ferrare sa Sveučilišta u Bologni, Terzan 5 iz nekog je razloga nastao odvojeno od ostatka galaktičke izbočine i uspio je preživjeti proces njezina formiranja. Zbog toga ga znanstvenici danas nazivaju 'fosilnim fragmentom izbočine', jer nalikuje izvornim nakupinama materijala koje su sudjelovale u izgradnji središnjeg dijela Mliječne staze.



Znanstvenici smatraju da su mlade galaksije u ranom svemiru sadržavale goleme diskove plina koji su se raspadali na velike nakupine u kojima su nastajale zvijezde. Te su se nakupine postupno kretale prema središtu galaksija gdje su se spajale i oblikovale njihove izbočine.



Terzan 5 predstavlja rijedak sačuvani ostatak tog procesa i pruža jedinstven uvid u razdoblje nastanka naše galaksije, zbog čega bi mogao postati jedan od ključnih objekata za razumijevanje evolucije Mliječne staze.



Rezultati istraživanja objavljeni su u znanstvenom časopisu Astronomy & Astrophysics.

