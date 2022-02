Znanstvenici u čudu: Neuralna mreža uspjela je izračunati sastav cijelog virtualnog svemira uz pomoć samo jedne galaksije

Znanstveni tim s Instituta Flatiron u New Yorku otkrio je algoritam koji nekim čudom može izračunati sastav cijelih simuliranih svemira uz pomoć vrlo ograničene količine podataka

'Riječ je o radikalnoj novoj ideji', rekao je Francisco Villaescusa-Navarro, teoretski astrofizičar u Institutu Flatiron u New Yorku i autor znanstvenog rada. 'Umjesto da mjerimo milijune galaksija, možemo uzeti samo jednu - apsolutno je nevjerojatno to da ova metoda funkcionira', nastavio je.

Novo otkriće je, doduše, nastalo slučajno - iz vježbe koju je Villaescusa-Navarro dao Jupiter Ding, studentici na Princetonu. Njezin zadatak bio je stvoriti neuralnu mrežu koja, uz poznavanje svojstava galaksije, može procijeniti nekoliko kozmoloških atributa. Zadatak je smišljen kako bi Ding naučila više o strojnom učenju, no sve je iznenadilo to kako računalo precizno predviđa i izračunava gustoću tvari, piše Quantum Magazine.

'Nije greška'

'Prvo sam mislio da je studentica napravila neku grešku', prisjeća se Villaescusa-Navarro. 'Bilo mi je teško povjerovati u to, da budem iskren', rekao je.

Rezultati naknadnog istraživanja uključuju sagledavanje 2000 digitalnih svemira koje je stvorio projekt Simulacija kozmologije i astrofizike strojnim učenjem (Cosmology and Astrophysics with Machine Learning Simulations, skraćeno CAMELS). Svi svemiri imali su različite kompozicije, od 10 do 50 posto tvari u odnosu na 90 do 50 posto tamne energije (koja potiče svemir na brže širenje). Usporedbe radi, naš se kozmos sastoji od oko trećine tamne tvari i dvije trećine tamne energije. Sve simulirane galaksije uključile su grubo uračunavanje složenih događaja poput supernova i mlazova koji izbijaju iz supermasivnih crnih rupa.