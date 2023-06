Znanstvenici su uspjeli rekonstruirati 3D prostoriju uz pomoć - odazira u oku

Tim je morao vrlo velike prepreke kako bi uopće uspio rekonstruirati grupe i zamućene scene. Primjerice, The team overcame significant obstacles to reconstruct even crude and fuzzy scenes. Primjerice,

rožnica uvodi 'inherentnu buku' koja otežava odvajanje reflektirane svjetlosti od složenih tekstura ljudske šarenice. Kako bi riješili taj problem, znanstvenici su uveli posebnu optimizaciju položaja rožnice i razgradnju tekstura šarenice tijekom treninga umjetne inteligencije. Radijalni gubitak regularizacije teksture (tehnike strojnog učenja koja simulira glađe teksture od izvornog materijala) pomogao je u daljnjoj izolaciji i poboljšanju reflektiranog krajolika.