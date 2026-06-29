Znanstvenici: Ovog toplinskog vala ne bi bilo bez klimatskih promjena

Toplinski val s kojim se trenutno moramo nositi najgori je koji je ikada pogodio zapadnu Europu. Ne bi se mogao dogoditi bez ljudi koji zagrijavaju planet izgaranjem fosilnih goriva, kažu znanstvenici.

Europljani od Španjolske do Ujedinjenog Kraljevstva ovog su tjedna bili izloženi ekstremnim vrućinama, s temperaturama koje su porasle do blizu ili iznad 40 stupnjeva Celzijusa, iako nas vrhunac ljeta tek očekuje.

Novo istraživanje otkriva kako bi ovakav događaj bio 'gotovo nemoguć' prije samo 50 godina, a postao je znatno vjerojatniji čak i tijekom posljednja dva desetljeća zbog globalnog zatopljenja.

Konzorcij World Weather Attribution, koji uključuje znanstvenike s Imperial Collegea u Londonu i Klimatskog centra Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, upotrijebio je recenzirane metode za usporedbu ovotjednog toplinskog vala s ostalim vrućim europskim ljetima 1976. i 2003. godine.

Otkrili su kako se u posljednjih 50 godina mogućnost pojave ovakvog toplinskog vala neizmjerno promijenila.

Najtoplije razdoblje u zadnjih blizu 80 godina

Trodnevne prosječne noćne temperature ne bi bile moguće u bilo koje doba godine bez klimatskih promjena, a mogućnost trodnevnih maksimalnih dnevnih temperatura poput ovih dogode u bilo koje doba godine povećala se za više od 500 puta od 1976.

Do 1976. godine planet se zagrijao za samo 0,3 C u odnosu na predindustrijske razine, popevši se na 0,6 C 2003. i 1,4 C prošle godine. Postoji znanstveni konsenzus kako toplinski valovi postaju sve češći i topliji sa svakim djelićem stupnja.

Za analiziranu zapadnu i srednjoeuropsku regiju - koja se proteže od sjeverne Španjolske i Ujedinjenog Kraljevstva do južne Švedske i istočne Poljske - ovaj toplinski val je najteži ikad zabilježen.

Znanstvenici također kažu kako je sada 10 puta veća vjerojatnost za pojavljivanje dnevnih temperatura kakve smo ovih dana zabilježili nego tijekom brutalnog ljeta 2003., kada je 70 tisuća ljudi umrlo od uzroka povezanih s vrućinom.

Zabilježene visoke noćne temperature čak su oko 100 puta vjerojatnije nego što su bile prije 23 godine.

Sličan toplinski val u lipnju bio bi oko 3,5 C hladniji tijekom dana 1976. i oko dva Celzijusa hladniji 2003.

Noćne temperature bile bi oko 2,4 C niže 1976. i oko 1,3 C niže u lipnju 2003.

Znanstvenici su također istražili oko 850 europskih gradova i otkrili kako je oko 45 posto oborilo svoj temperaturni rekord 'mokrog termometra' svih vremena.

Mjerenja mokrim termometrom kombiniraju temperaturu i vlažnost suhe topline i koriste se za procjenu utjecaja topline na ljudsko zdravlje, budući oponašaju sposobnost tijela za hlađenje znojenjem.

Rekordne vrijednosti sugeriraju kako će utjecaji ovog toplinskog vala na zdravlje vjerojatno biti iznimno visoki, upozoravaju autori istraživanja.

Povrh toga, mnogi europski glavni gradovi doživljavaju najtoplije trodnevno razdoblje od 1950., kada je počelo pouzdano vođenje evidencije.

Istraživanje također nije otkrilo utjecaj El Niña, prirodnog fenomena zagrijavanja koji se upravo počeo odvijati u tropskom Pacifiku, na ovotjedni toplinski val u Europi, piše Politico.