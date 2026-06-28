Rim pametnom tehnologijom štiti starije za vrijeme toplinskog vala: 'Ako mi pozli, ovo je moj spas'

Tim socijalnih radnika prati je na daljinu putem elektroničke narukvice koja prati otkucaje njezina srca, obrasce spavanja i omogućuje joj da pozove pomoć u hitnim slučajevima. Uređaj je dio programa potpore starijim osobama i vrijedan je 400 milijuna eura. Prošle ga je godine uvela rimska općina uz sufinanciranje EU-a, a nakon koronavirusa. Program trenutačno pokriva oko 700 ljudi.

Lokalne vlasti hvale uređaj kao ključan alat u prevenciji bolesti i održavanju zdravlja, osobito ovih dana usred nezapamćenoga toplinskog vala u cijeloj Europi. Rekordno visoke temperature nisu zaobišle ni Italiju pa je u Rimu već danima više od 30 Celzijevih stupnjeva.

"Narukvica je ključna za starije osobe u ovom vrućem razdoblju, posebno zato što osobama treće životne dobi često u takvim okolnostima padne krvni tlak, otkucaji srca su im nešto niži od uobičajenog i uistinu im nije lako", rekla je klinička psihologinja Piera Pomente.

Crna plastična narukvica, koja se nosi oko zgloba poput sata ima i senzore pokreta koji mogu otkriti slučajne padove, a istodobno neprestano prati Gazzellino kretanje - unutar i izvan njezine kuće na istočnom rubu talijanske prijestolnice. "Ako se ne osjećam dobro, ovo je spas", rekla je Reutersu Gazzella, dodavši da joj narukvica omogućuje velik unutarnji mir.

Pomentin tim radi od ponedjeljka do petka od 8:30 do 19:00 sati, dok se vikendom i noću obavijesti s narukvica šalju rodbini putem mobilne aplikacije. Narukvica je besplatna.

"Našim starijim sugrađanima treba pomoći da im prođe dan, da s nekim podijele svoje emocije i brige i da lakše podnesu ovu veliku vrućinu", kazala je.