Zdravstveni asistent i trener na zapešću, ali i modni dodatak: Testirali smo Huawei Watch GT 5 Pro

Među najimpresivnijim značajkama je trajanje baterije, s do 14 dana korištenja za Watch GT 5 46 mm i GT 5 Pro 46 mm te do sedam dana na WATCH GT 5 41 mm i GT 5 Pro 42 mm.

Za naš sat je procijenjeno trajanje baterije sedam dana, no ona radi puno duže od toga; napunili smo ga u ponedjeljak 16. rujna, a nakon tjedan dana bio je još na 16 posto. Doduše, to ovisi i o tome jeste li ozbiljniji sportaš ili rekreativac, jer uz jači intenzitet i baterija se brže troši. No za punjenje do 100 posto bit će potrebno i manje od sata.