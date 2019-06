Zbogom, iTunes, i hvala na svemu

Iako će malo tko pustiti suzu za Appleovim softverom koji je trebao zadovoljiti sve naše multimedijske potrebe, ipak mu treba odati počast zbog uloge koju je odigrao u digitalnoj revoluciji

U svibnju 2005. dobio je podršku za video, mjesec dana kasnije za podcastove, u siječnju 2010. za knjige. Osim što je bio zadužen za upravljanje glazbenim playerom iPodom postao je i pratećim softverom za iPhone. Sve do izdanja iOS 5 morali ste koristi iTunes za aktivaciju Appleovog pametnog telefona, a mogli ste njime i instalirati aplikacije te upravljati njima.

Tijesna integracija raznovrsnih funkcionalnosti bila je impresivna. Mogli ste kupovati glazbu za siću, kopirati ju s CD-a, posložiti ju u popise za sviranje i potom te popise prebaciti na iPod, sve u jednoj aplikaciji.

Prvo je stiglo izdanje za Mac, u siječnju 2001. godine, koje je slijedilo izdanje za iPod u listopadu iste godine. S travnjem 2003. došla je trgovina iTunes Store, koja je u početku nudila tek 200 tisuća pjesama, da bi se u listopadu iste godine pojavilo i izdanje za Windows, otvorivši po prvi put vrata iTunesa i onima koji ne koriste Appleova računala.

Sve navedeno ga je učinilo oglednim primjerom kako ljudi mogu legalno preuzimati glazbu online uz plaćanje, umjesto krađe sa servisa poput Napstera. Zahvaljujući popularnosti iPoda i iTunesa Apple je vrlo brzo zagospodario tržištem digitalnih preuzimanja, što je toj tvrtci omogućilo postavljanje pravila igre i uvjeta.

Uspon streaminga bio je početak kraja

A to nije dobro sjelo ljudima u industriji glazbe. Zbog prodaje pojedinih pjesama po 99 centi umjesto kompletnih albuma za znatno više mnogi umjetnici i diskografi optužili jabučare kako obezvrjeđuju glazbu. Imalo je to i konkretnih posljedica. Ukupni prihod diskografske industrije je od 2003. do 2012. godine, kad je digitalna prodaja bila na vrhu, pao s 20 na na 15 milijardi američkih dolara.

Uspon streaminga, čemu je Apple također značajno pridonio, značio je kako model kupovine i vlasništva na kojem je iTunes počivao više nije jedini, niti dominantan. Nekad vrlina, sveobuhvatnost iTunesa tako je postala suvišnom jer su ju zamijenili specijalizirani servisi.

Ključne funkcionalnosti iTunesa vezane uz glazbu preselile su se u servise u računalnom oblaku kao što su Spotify, Deezer, Apple Music i njima slični. Video je preuzeo Apple TV s pratećim aplikacijama, iCloud izradu sigurnosnih kopija. Audio sadržaje poput podcasta i knjiga moguće je izravno prebaciti, a softverske nadogradnje izravno preuzeti na pametne telefone.

Uspjeh iTunesa teško je poreći. Nadživio je gotovo sve slične programe svog doba (iznimke poput Winampa su rijetke) i bio ključnim dijelom digitalne transformacije industrije zabave. Na kraju je pao pod prevelikim opterećenjem koje ga je dovelo do ruba upotrebljivosti (i gurnulo preko njega, rekli bi mnogi). Neka mu je vječna slava i hvala.