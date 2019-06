Apple će vas moći naći čak i kad ste offline

Aplikacija Find My neobična je po tome što može pratiti prijenosna računala i ljude, ne samo tablet računala i iPhone te što to može činiti i dok ti uređaji nisu spojeni s internetom

Tijekom godišnje konferencije 'Worldwide Developers' (WWDC), namijenjene razvojnim programerima, Apple je predstavio novu aplikaciju za macOS i iOS.

Zove se Find My i trebala bi zamijeniti dosadašnje aplikacije Find My Friend i Find My iPhone tako što bi na jednom mjestu ponudila njihove ključne značajke i mogućnosti.

Ali, neobična je po tome što može pratiti prijenosna računala i ljude, ne samo tablet računala i iPhone te što to može činiti i dok ti uređaji nisu spojeni s internetom putem Wi-Fija ili mobilnog interneta.