Zbog sporih iPhonea Apple bi mogao 'iskašljati' poveću cifru u SAD-u

Prijedlog 500 milijuna dolara vrijedne nagodbe tužbe zbog namjernog usporavanja iPhonea treba još prihvatiti i nadležni sud

Tvrtka Apple pristala je na nagodbu vrijednu do 500 milijuna američkih dolara kojom će riješiti tužbe zbog potajnog usporavanja starijih modela pametnih telefona iPhone, ne bi li ih potakla na kupovinu novih uređaja ili baterija.

Trebala bi obuhvatiti modele iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7Plus i SE s izdanjima operativnog sustava iOS 10.2.1 ili novijima, kao i modele iPhone 7 i 7 Plus s iOS-om 11.2 i novijim, a prije 21. prosinca 2017. godine.

Oštećeni kupci trebali bi dobiti 25 USD po iPhoneu, s time da se taj iznos može promijeniti ovisno o tome koliko će isplata biti. Minimalni ukupni iznos je 310 milijuna američkih dolara, od čega će otprilike trećina pripasti odvjetnicima tužitelja.

U tužbi je navedeno kako su Appleovi smartfoni počeli slabije raditi nakon što su na njih instalirane softverske nadogradnje te tvrtke. Time su, tvrde oštećeni kupci, namjerno navedeni na pomisao kako je stiglo vrijeme za zamjenu uređaja novim ili barem zamjenu baterije.

U Appleu smatraju kako nisu ništa loše napravili. Na nagodbu su pristali jer se, kažu, ne žele povlačiti po sudovima i plaćati sudske troškove.

Probleme na koje su se kupci požalili pripisali su drugim uzrocima, poput promjene temperature, intenzivnog korištenja... Njihovi su inženjeri brzo i uspješno uklanjali te poteškoće, ustvrdili su jabučari.

Ipak, bili su se ispričali korisnicima i spustili cijenu zamjenskih baterija sa 79 na 29 USD, piše Reuters.