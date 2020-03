Kreće dražba starih Appleovih proizvoda, jedan je i s potpisom Stevea Jobsa

Dražba 'Steve Jobs Auction' ponudit će uglavnom predmete iz '70-tih i '80-tih godina prošlog stoljeća. Ima tu svega i svačeg, od funkcionalnog računala Apple-1 do brendiranih ručnika za plažu

Sedam majica s Appleovim brendom. Među njima je i crvena majica koju su osmislili zaposlenici Applea, a na čijoj stražnjoj strani piše We Are Not Authorized to Comment on Unannounced Products (Nismo ovlašteni komentirati nenajavljene proizvode). Cijena kreće od 1.000 USD.