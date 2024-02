Zavidan uspjeh: Nintendo Switch sve je bliži rekordnoj prodaji PlayStationa 2

Nintendo piše da je isporučio još 6,9 milijuna Switch jedinica tijekom posljednjeg kvartala: 3,48 milijuna Switch OLED-a, 1,27 milijuna Switch Lite modela i 2,15 milijuna standardnih Switch konzola. Iako to predstavlja godišnji pad od 6 posto, pad je manji od očekivanog. Tvrtka je istaknula da je zadovoljna stabilnom prodajom, s obzirom na to da je Switch sada u sedmoj godini izdavanja.

Bilo je brojnih izvješća koja sugeriraju da će nasljednik Switcha konačno biti lansiran ove godine, uključujući vijest da stotine programera sada rade na igrama za nadolazeću konzolu. Nedavno smo čuli od analitičara da će novi uređaj imati 8-inčni LCD kada bude lansiran, a Nintendo će vjerojatno sačuvati OLED zaslon za kasnije modele.



Međutim, nepoznato je kad nas čeka predstavljanje Switcha 2. Originalni Switch stigao je 3. ožujka 2017., iako većina očekuje da će model sljedeće generacije stići u drugoj polovici 2024. Ostaje za vidjeti hoće li njegovo lansiranje smanjiti izglede Switcha da preuzme krunu PS2 kao najprodavanije konzole ikada.



Na drugom mjestu u izvješću, Nintendo je napisao da je broj godišnjih korisnika Switcha koji igraju prošle godine porastao na rekordnih 122 milijuna. Prodaja softvera dosegla je 163,95 milijuna, s The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom kao najboljom igrom (20,28 milijuna prodanih jedinica), koju slijede Super Mario Bros. Wonder (11,96 milijuna) i Mario Kart 8 Deluxe (6,7 milijuna).