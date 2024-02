Stigao novi Steam Next Fest: Ovo su demoi koje se itekako isplati instalirati!

Puno vedrija igra od Indike je Duck Detective: The Secret Salami. Inspiriran igrama poput The Case of the Golden Idol, ovaj nas naslov Happy Broccoli Gamesa stavlja u ulogu detektivskog patka Eugenea MacQuacklina koji pokušava otkriti tajne slučaja vještinama koje igra zove 'dedukcija'. U praksi, Duck Detective: The Secret Salami od igrača traži da sagledaju okoliš i pronađu ključne riječi kojima slažu rečenicu kojom rješavju slučajeve.

Igra se poigrava s utabanim temeljima detektivskog žanra, trpajući titularnog patka u poziciju rastavljenog muškaca sa pomršenom prošlošću. Duck Detective također izgleda jako lijepo te ima jako dobro odglumljene glasove. Premda je demo relativno kratak, on ostavlja dovoljno 'arome' da posegnete za konačnom igrom koja će izaći tijekom 2024.