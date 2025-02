Zašto WhatsApp nije baš najbolji izbor za poslovnu komunikaciju?

U rujnu 2024. godine, studija Vodafona otkrila je da 47 posto malih i srednjih poduzeća u Ujedinjenom Kraljevstvu koristi WhatsApp kao svoju primarnu platformu za poslovnu komunikaciju. Iako njegova praktičnost nije upitna, korištenje ove aplikacije nosi značajne sigurnosne i regulatorne rizike. Kristian Torode, direktor i suosnivač tvrtke Crystaline, specijalizirane za poslovne komunikacije, objašnjava zašto su unificirane komunikacije sigurnije rješenje.

Izvrsni temelji, upitna sigurnost

WhatsApp je pokrenut 2009. godine kao jednostavna aplikacija za razmjenu poruka. Njegova jednostavnost, dizajn bez oglasa i besplatna komunikacija putem interneta brzo su mu donijeli popularnost. Očekuje se da će WhatsApp do 2025. godine dosegnuti tri milijarde mjesečno aktivnih korisnika širom svijeta. Za mala i srednja poduzeća, njegova najveća prednost leži u lakoći korištenja – ne zahtijeva posebnu obuku ni velika ulaganja, a omogućuje jednostavno organiziranje grupa, glasovne i video pozive te dijeljenje datoteka. No, oslanjanje na WhatsApp kao glavni alat za poslovnu komunikaciju može dovesti do ozbiljnih problema vezanih uz sigurnost podataka, privatnost i usklađenost s regulativama.

Iako je 2018. godine predstavljen WhatsApp Business koji nudi poslovne profile, brze odgovore i automatizirane poruke, njegova sigurnosna ograničenja i dalje su prisutna. Aplikacija uključuje end-to-end enkripciju, što znači da su poruke zaštićene tijekom prijenosa, ali brojne sigurnosne rupe i dalje postoje, piše London Daily News. Sigurnosne kopije pohranjene u oblaku često nisu šifrirane, što ih čini ranjivima na hakiranje. Kao dio Meta ekosustava, WhatsApp je podložan rizicima trećih strana, a phishing napadi i socijalni inženjering često ciljaju njegove korisnike.