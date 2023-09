Zašto ne smijemo koristiti mobitele u avionu i kad bi se to moglo promijeniti

Još 1991. godine korištenje mobitela u avionima je zabranjeno, a sve to zbog straha od interferencije sa zrakoplovnim navigacijskim sustavima . Prema Upravi za civilno zrakoplovstvo, 'znanstveno istraživanje pokazalo je da mobilni telefoni mogu ometati rad zrakoplovne opreme i također mogu uzrokovati smetnje u slušalicama pilota'.

'Ako putnik zaboravi prebaciti svoj uređaj na zrakoplovni način rada, to neće nužno predstavljati opasnost. Dakle nije nužno za rad aviona da je uključen zrakoplovni način letenja; to je jednostavno mjera opreza koju je poduzela posada da bi izbjegla takve smetnje za navigaciju, radare i komunikaciju s kontrolom leta te omogućila punu koncentraciju tijekom leta', dodaje Vallois.

'Osoblje bi najvjerojatnije moglo odmah utvrditi jesu li putnici zaboravili prebaciti svoje telefone na zrakoplovni način rada zbog razine povratne buke električnih signala koji se šalju s uređaja. Sve u svemu, to ne bi nužno predstavljalo sigurnosni problem za zrakoplov ili javnost', pojasnila je. No zasad ostaje preporuka da bi svi mobilni uređaji tijekom leta trebali biti ili isključeni ili u zrakoplovnom načinu. A nekima je to i neka vrsta odmora, kad se mogu opustiti i isključiti.

No tehnologija se ubrzano razvija, pa bi li zrakoplovni način rada mogao postati povijest?